Самые побеждающие тренеры в истории плей-офф КХЛ. Ворвётся ли Никитин в топ-3?

В самом разгаре второй раунд Кубка Гагарина — 2024, в котором мы видим непривычные пары и новые противостояния тренеров. Между тем ещё в первом раунде два наставника, входящие в число лидеров по количеству побед в плей-офф, отметили знаменательные юбилеи, а ещё один наставник уверенно движется в топ-3 по кубковым победам в истории лиги.

«Чемпионат» вместе с «Кинопоиском», который показывает все матчи плей-офф КХЛ, предлагает посмотреть, а кто же в самом топовом топе и далеко ли до него тренерам, которые продолжают борьбу за главный трофей КХЛ?

Топ-5 тренеров по победам в плей-офф КХЛ

5. Игорь Никитин – 65 побед

Игорь Валерьевич начинал свою карьеру практически с корабля на бал – не успел стать тренером, как практически сразу же был повышен до главного и знатно пошумел с «Авангардом» в плей-офф первого сезона КХЛ. Затем он долгое время работал помощником и только спустя восемь лет уже полноценно стал главным тренером.

За четыре года самостоятельной работы в ЦСКА он трижды доводил команду до финала Кубка Гагарина (ещё один сезон не был доигран из-за ковида), он же принёс ей первый Кубок Гагарина. Сейчас Никитин хочет добиться аналогичных успехов в Ярославле. Первый шаг в этом году уже сделан, выбит действующий чемпион и обидчик «Локомотива» последних лет – ЦСКА. Железнодорожники теперь выглядят одними из главных фаворитов, а сам Никитин рвётся в топ-3 этого списка. Чтобы это произошло уже весной, ему необходимо пройти второй раунд и одержать хотя бы три победы в полуфинале.

Игорь Никитин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

4. Илья Воробьёв – 66 побед

Илья Петрович – продолжатель славной тренерской династии Воробьёвых. В молодости он поработал под началом многих больших тренеров – и своего отца Петра Ильича, который приводил к титулам молодёжную сборную России и ярославское «Торпедо», и Пола Мориса, чья «Флорида» за последние пару лет стала одной из главных сил в НХЛ, и железного Майка Кинэна, первого тренера, выигравшего Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

Бóльшая часть тренерской карьеры Воробьёва связана с «Металлургом», с которым он выиграл Кубок Гагарина в первый же год самостоятельной работы. Всего же за восемь лет главным он трижды доводил «Магнитку» до финала – впечатляющий результат. Также не будем забывать о СКА, в единственном сезоне в Петербурге он дошёл до финала Запада, да и вообще его команды ни разу не пропускали кубковую стадию чемпионата. Этот год Илья Петрович провёл без работы, но наверняка это временно и скоро он вновь получит шанс проявить себя.

Илья Воробьёв (слева) Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

3. Дмитрий Квартальнов – 70 побед

Удивительно, но место в топ-3 уверенно удерживает наставник, который пока ни разу не поднимал над головой Кубок Гагарина. Тем не менее карьера у Дмитрия Вячеславовича уже впечатляющая, и он воспитал немало будущих чемпионов. Через его руки прошли (и не только прошли, а раскрылись) такие игроки, как Вадим Шипачёв, Константин Окулов, Богдан Киселевич, Дмитрий Воронков – список можно продолжать долго.

При нём Череповец и Новосибирск увидели первые победы в плей-офф КХЛ, он вылепил из ЦСКА настоящую безжалостную машину, с которой ему совсем немного не хватило до титула – проиграл в финале «Магнитке» 3-4, работал в «Локомотиве» и «Ак Барсе», а в этом году Квартальнов принял новый вызов, и его минское «Динамо» навязало упорнейшую борьбу победителю регулярного чемпионата, затянув серию до шести матчей. Кстати, именно в этом плей-офф Дмитрий Вячеславович стал третьим тренером в истории лиги, одержавшим 70 побед в плей-офф!

Дмитрий Квартальнов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

2. Олег Знарок – 79 побед

Логично, что первые две строчки рейтинга занимают самые титулованные тренеры в истории КХЛ. Олег Валерьевич ворвался в КХЛ с ХК МВД и уже на второй сезон сенсационно вывел подмосковную команду в финал КХЛ, а вскоре привёл к чемпионству уже московское «Динамо», причём отыгравшись в финале с 1-3! На следующий год Знарок защитил титул, став вторым в истории КХЛ тренером — после Билялетдинова, выигравшим два кубка подряд.

Потом была плодотворная работа в сборной, возвращение в КХЛ, но уже в СКА, который он в своё время постоянно бил с бело-голубыми в плей-офф. С армейцами Олег Валерьевич с ходу завоевал ещё один Кубок Гагарина, причём сделал это в впечатляющей манере, отдав всего два матча за четыре серии. Этот рекорд, кстати, до сих пор никто не может даже повторить. Последние свои победы в плей-офф Знарок добывал ещё со «Спартаком» четыре года назад, а в том году по ходу сезона уступил место у руля «Ак Барса» Билялетдинову и пока находится без работы.

Олег Знарок Фото: ska.ru

1. Зинэтула Билялетдинов – 90 побед

Зинэтула Хайдярович – это «Ак Барс», «Ак Барс» — это Зинэтула Хайдярович. Имя этого специалиста неразрывно связано с главной командой Татарстана на протяжении всего времени, что существует КХЛ, и даже раньше, а его именной стяг давно висит под сводами «Татнефть-арены». В лиге не найдётся больше тренеров, которые провели больше времени в одном клубе и оказали на него такое колоссальное влияние.

Были в Казани и другие тренеры, когда Билялетдинов прерывал карьеру в КХЛ – сначала для того, чтобы возглавить сборную России, позже – чтобы отдохнуть и с новыми силами привести «Ак Барс» к ещё одному титулу. Всего Зинэтула Хайдярович выиграл с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина, ещё дважды доходил с командой до финала, то есть, если брать всю историю, «Ак Барс» играл в каждом третьем финале!

Если бы не различные отлучки из Казани, главный аксакал плей-офф КХЛ уже давно мог бы перевалить за сотню побед, но и сейчас является лидером. В этом году он одержал юбилейную 90-ю победу в плей-офф – к сожалению для «Ак Барса», она осталась единственной в этом году.

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Раз уж плей-офф КХЛ у нас в самом разгаре, будет неправильно обойти стороной тренеров, которые вышли во второй раунд. Казалось бы, всего несколько лет назад все сетовали, что в российском тренерском цехе наблюдается некий застой и молодым специалистам очень тяжело пробиться на высшую ступень клубного хоккея. Но нет, время идёт, и специалисты появляются один за другим. Кто-то из тех, кто вышел во второй раунд плей-офф, только делает первые шаги в качестве главного тренера КХЛ, как, например – страшно подумать – Алексей Жамнов или Сергей Звягин, который до недавнего времени никогда не работал главным тренером, но возглавил «Авангард» прямо в разгар плей-офф, сменив на этом посту Михаила Кравца (и сразу же одержал свою первую победу!). Кто-то уже сделал имя в небольших клубах и трудом пробил себе путь в гранд, как Андрей Разин, а кого-то уже можно назвать и ветераном, например, Алексея Кудашова.

Пройдёт ещё несколько лет, и список самых побеждающих тренеров начнёт обновляться. Среди тренеров, остающихся в игре в этом году, ближе всего к топ-10 находится Роман Ротенберг. Он взял на себя руководство командой накануне плей-офф-2022 и уже дважды доходил до финала Запада, одержав, включая этот год, 25 побед в плей-офф. Если в этом году у него получится вывести СКА в финал Кубка Гагарина, то он догонит по победам Сергея Фёдорова, который занимает 10-ю строчку. Но для этого сначала надо как минимум переломить ход серии с «Автомобилистом».

Статистика тренеров команд КХЛ, вышедших во второй раунд плей-офф-2024:

Игорь Никитин – 65 побед

Роман Ротенберг – 25 побед

Алексей Кудашов – 19 побед

Андрей Разин – 15 побед

Михаил Кравец – 13 побед (уволен после второго матча второго раунда)

Николай Заварухин – 13 побед

Алексей Заварухин – 7 побед

Алексей Жамнов – 6 побед

Сергей Звягин — 1 победа.

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