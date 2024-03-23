Овечкин забил 846-й гол в карьере, «Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче с 13 голами

Евгений Кузнецов провёл первый матч на «Кэпитал Уан-Арене» после обмена в «Каролину». Его встретили трогательным видео.

«Вашингтон» в серии буллитов обыграл «Каролину» в первом матче Евгения Кузнецова на «Кэпитал Уан-Арене» после обмена. Встреча завершилась со счётом 7:6 Б в пользу «столичных».

Кузнецов был обменян в «Каролину» 8 марта. Евгений был задрафтован «столичными» в 2010 году под общим 26-м номером, дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/2014 и провёл за команду в общей сложности 10 с половиной сезонов, а в 2018 году стал лучшим бомбардиром плей-офф и помог команде выиграть Кубок Стэнли.

В конце января этого года он во второй раз за карьеру вступил в Программу помощи игрокам НХЛ и в начале марта выразил желание сменить обстановку. «Вашингтон» отправил его на драфт отказов, откуда его никто не забрал, после чего он был командирован в АХЛ, но не провёл ни одного матча за фарм-клуб и в итоге перешёл в стан «Харрикейнз».

В первых восьми матчах за «Каролину» Кузнецов набрал 5 (2+3) очков, в 43 матчах за «Вашингтон» в этом сезоне на его счету было шесть голов и 11 передач. Сегодня «Вашингтон» по традиции отметил приезд своего бывшего игрока трогательным видео.

ВИДЕО

Материалы по теме Кузнецов прокомментировал овации арены «Вашингтона» в его адрес

Сегодня Кузнецов очков не набрал, а также не реализовал свою попытку в послематчевых бросках. В первом периоде «Каролина» дважды выходила вперёд благодаря голам Себастьяна Ахо и Джейккоба Славина, между которыми случился гол Сонни Милано в большинстве.

Во втором периоде Александр Овечкин вновь сравнял счёт, реализовав большинство. Эта шайба стала для него 846-й в карьере, таким образом, отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки сократилось до 48 шайб. Кроме того, капитан «Вашингтона» вышел на чистое 13-е место в истории лиги по количеству очков (1540), обогнав Джо Торнтона. Кроме того, российский вратарь Пётр Кочетков стал 175-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин. Овечкин занимает третье место в истории по этому показателю, уступая только Патрику Марло (177) и Яромиру Ягру (178).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Менее чем через минуту хозяева вышли вперёд, но сразу же Ахо оформил дубль, а за шесть секунд до второго перерыва Брэди Шей сделал счёт 4:3 в пользу «ураганов», после чего Дарси Кемпер был заменён на Чарли Линдгрена. В третьем периоде было заброшено ещё пять шайб. Джон Карлсон в большинстве вновь сравнял счёт, затем последовал третий гол за матч в исполнении Сонни Милано. Сет Джарвис в большинстве сделал счёт 5:5, после чего «Вашингтон» ещё раз вышел вперёд благодаря голу Коннора Макмайкла, но Ахо оформил хет-трик за две с половиной минуты до сирены и перевёл игру в овертайм.

Серия буллитов затянулась на 10 бросков. Кузнецов, Милано, Свечников, Макмайкл, Гюнцель, Овечкин, Терявяйнен, Карлсон и Ахо отличиться не смогли, а единственный гол забил Дилан Строум. Отметим, что «Вашингтон» играл без Ти Джея Оши, который получил травму, и без Тома Уилсона, которого лига дисквалифицировала на шесть матчей за удар клюшкой по лицу форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ноа Грегора.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» выиграл четыре из последних пяти матчей и продолжает борьбу за плей-офф – на данный момент у команды 77 очков в активе, до «Филадельфии», занимающей третье место в Столичном дивизионе – два очка, до «Детройта», расположившегося на второй позиции уайлд-кард — одно очко. Следующий матч «столичные» проведут 24 марта с «Виннипегом», начало – в 19:30 мск.