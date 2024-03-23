Кузнецов прокомментировал овации арены «Вашингтона» в его адрес

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался об овациях в его честь на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», куда форвард вернулся впервые после своего обмена из «Вашингтон Кэпиталз» в начале марта. Встреча между «столичными» и «ураганами» завершилась со счётом 7:6 (Б) в пользу первых.

«Я хочу сказать спасибо за все хорошие и плохие воспоминания», — приводит слова Кузнецова журналист Стивен Вайно в социальных сетях.

Напомним, в матче со своим бывшим клубом Кузнецов не отметился результативными действиями.

Всего на счету 31-летнего российского форварда девять матчей за новый клуб, в которых он набрал 5 (2+3) очков.

«Каролина» занимает второе место в Столичном дивизионе с 95 очками.