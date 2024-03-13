«Либо прогорит, либо сорвёт куш». Что говорят о первых матчах Кузнецова за «Каролину»?

Евгений Кузнецов потихоньку осваивается в «Каролине». Он уже провёл три матча за новую команду, все – с разными партнёрами. В последней игре с «Рейнджерс» россиянин сыграл с теми, с кем, вероятно, и будет играть дальше – с Мартином Нечасом и Джейком Гюнцелем, приобретённым в дедлайн у «Питтсбурга» и только-только восстановившемся после травмы.

У Кузи пока ни одного очка, но он второй центр в команде по вбрасываниям (59,5%, лучше на точке играет только Ахо с 65,2%), причём Кузнецов никогда прежде не выходил из 50%, даже в чемпионском сезоне за «Вашингтон». Кроме того, на его счету шесть бросков в створ, шесть силовых (по его меркам это много), и при нём команда не пропустила ни одного гола.

«Либо он прогорит, либо сорвёт куш. Всё зависит только от него»

«Когда Кузнецов мотивирован и заряжен, как сейчас, он элитный игрок. И самый мастеровитый в составе «Каролины». С ним это совершенно другая команда, а Гюнцель может стать его лучшим партнёром по звену», — написал американский журналист Джон Буччигросс.

«Не удивился, что его забрала именно «Каролина». Отчасти из-за рынка и сноровки клуба, отчасти потому, что Бриндамор в прошлом очень хорошо отзывался о Кузнецове. Не сомневаюсь, что руководство обсуждало этот вопрос с рядом своих игроков, и лидеры приняли этот переход. Кузнецов знает, что это его последний шанс. Если у него здесь не получится, то всё, это конец. Да, это риск, и есть только два варианта развития ситуации – либо прогорит, либо сорвёт куш. Начало хорошее, но тут всё зависит от него самого. Все знают, насколько он хорош, какой это талант, однако сейчас пришло время показать, что он всё ещё способен так играть.

Для «Вашингтона» это тоже выигрышная сделка. Когда я только услышал, что этот обмен готовится, некоторые мне говорили, что «столичным» придётся заплатить «Каролине» за этот обмен, может, добавить в сделку выбор во втором раунде или что-то похожее. Но «Вашингтон» отделался только сохранением половины зарплаты. Думаю, это большая победа и для «Кэпиталз», — поделился своими мыслями инсайдер Эллиотт Фридман.

«Сегодня это было наше лучшее звено»

Отметим, что команда прониклась фирменными шутками-прибаутками Кузи, и после матча с «Калгари» Бриндамор вручил ему вантуз – отсылку к словам россиянина о том, что тренерский штаб видит в нём не сантехника, выполняющего грязную работу, а творческого игрока. Располагающая атмосфера – 100 из 100. В игре, конечно, от Кузнецова ждут большего, но, к счастью, не торопят. Потенциально его связка с Гюнцелем может стать убийственной в плей-офф. «Он снайпер, но нельзя забывать и о его мозгах. Кузнецов играл с великолепными игроками и многому научился. В то же время он может и грубость после свистка проявить. Не смотрите на его габариты, он бьётся и отлично впишется в эту раздевалку», — сказал Бриндамор.

Сегодня «ураганы» проиграли «Рейнджерс», с которыми борются за победу в дивизионе (0:1), но главный тренер остался доволен тем, что увидел.

«Звено Гюнцель – Кузнецов – Нечас сегодня создавало лучшие моменты в нашей команде. Опять же, нужно время, чтобы все адаптировались и привыкли к тому, как мы играем. Но в целом это было наше лучшее звено», — сказал наставник «Харрикейнз».

«Кузнецов и Нечас – это игроки высокого класса. Я просто стараюсь найти открытое пространство, понимая, что они найдут меня передачей. Уверен, с каждым новым матчем у нас будет появляться всё больше «химии». Сегодня я чувствовал себя неплохо. Команда играет быстро, постоянно надо действовать на высоких скоростях. Думаю, я ещё разыграюсь», — отметил Гюнцель.

Так что ждём в ближайшем будущем налаживания «химии» в звене Кузнецова и его первых очков за «Каролину». Хочется, чтобы у Жени всё получилось и жизнь вошла в новое, но конструктивное русло.