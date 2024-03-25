Сид забил больше за «Питтсбург», чем Великий за «Эдмонтон», а Нэйт вплотную приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров.

«Колорадо» победил с 0:4, Маккиннон побил рекорд Сакика. А Кросби превзошёл самого Гретцки

На «Болл-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата, в котором встретились «Колорадо» и «Питтсбург».

«Питтсбург» с самого начала матча завладел преимуществом и значительно перебрасывал своего оппонента, что дало результат уже к восьмой минуте: Ессе Пульюярви добил шайбу на пятаке. А ещё через несколько минут Брайан Раст положил корпус и нашёл расстояние между штангой и щитком Георгиева.

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Во втором периоде хозяева начали приходить в себя, но «Питтсбург» и из равной игры смог выжать ещё две шайбы: сначала Сидни Кросби подставил клюшку, находясь на лицевой линии, а потом Жозеф забросил первую шайбу в сезоне.

Таким образом, на счету канадского хоккеиста стало 584 шайбы за «Питтсбург Пингвинз», что позволило ему обогнать Уэйна Гретцки (583) по количеству шайб за один клуб. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Александру Овечкину — 848 шайб за «Вашингтон Кэпиталз». В топ-3 также входят Горди Хоу (786 — за «Детройт») и Стив Айзерман (692 — за «Детройт»).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во всех шайбах «Питтсбурга» поучаствовал Кросби, набрав к 36-й минуте матча уже четыре очка. «Колорадо» до перерыва успел ответить сразу двумя шайбами: Шон Уокер и Яков Тренин сократили преимущество «пингвинов» до двух шайб.

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Для российского нападающего эта шайба стала первой в составе «Эвеланш».

В третьем отрезке матча хозяева начали находить уязвимости в обороне гостей, что могло привести к большому количеству шайб, но привело только к двум, причём зеркальным. Сначала Маккиннон нашёл поперечной передачей Друена, а ближе к концу периода то же самое сделал и Джонатан, найдя Натана в левом круге вбрасывания.

Встреча ушла в овертайм, где сильнее оказались «лавины» — дубль на счету Друена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Колорадо» одержал девятую победу кряду, а Натан Маккиннон набрал три очка и до минимума сократил отставание в гонке бомбардиров от Никиты Кучерова (россиянин сегодня тоже играл, но не смог увеличить отрыв, впервые за 14 матчей оставшись без очков). Также канадец установил рекорд «Колорадо» количеству набранных за сезон очков — 122. Маккиннон побил достижение Джо Сакика, у которого было 120 очков в сезоне-1995/1996. Рекордсменом франшизы со 139 очками за «Квебек Нордикс» в сезоне-1981/1982 является Петер Штястны.