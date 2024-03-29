«Вашингтон» прервал трёхматчевую победную серию и упустил возможность подняться вверх по турнирной таблице.

Чипсы не помогли. Овечкин очков не набрал, но повторил достижение канадской легенды

«Вашингтон», одержавший шесть побед в последних семи матчах, сумел закрепиться в зоне уайлд-кард, а также лишь на одно очко отстаёт от «Филадельфии», которая занимает третье место в Столичном дивизионе. У «Торонто» ситуация обратная – четыре поражения в последних шести матчах, а также нависшая опасность вылететь из первой тройки Атлантического дивизиона, «Тампа» после матча с «Бостоном» сократила отставание до двух очков. Социальные сети вчера облетела фотография, как Александр Овечкин отправился на выезд, прихватив с собой фастфуд и чипсы. У капитана «Вашингтона» своя методика питания.

Материалы по теме Фото Александр Овечкин попал на фотографию с чипсами и фастфудом в руке

Проведя первую смену в матче, Овечкин разделил 36-е место в истории лиги по количеству матчей в НХЛ с Алланом Маккинсом (1416 матчей).

Уже в начале матча Александр Овечкин жёстко встретил Джейка Маккейба в средней зоне, чем спровоцировал игроков «Торонто» действовать жёстко.

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Через пару минут Марк Джиордано, проводивший первый матч с 29 февраля, «заехал» по лицу Ови и отправился на две минуты. А к середине периода канадец решил ответить ещё и заброшенной шайбой – бросок с ползоны на неудобной высоте Чарли Линдгрен отразить не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» не учёл уроки предыдущей очной встречи, когда «Торонто» дважды забивал на первой минуте периода. Уже спустя 18 секунд с начала второго отрезка Бертуцци броском с отрицательного угла удвоил преимущество хозяев. «Столичные» через пять минут нашли-таки свой шанс – Ник Дауд подставил клюшку под наброс Дженсена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дилан Строум имел прекрасную возможность сравнять счёт, обыграв уже Уолла, но защитники помогли голкиперу, а через секунд 20 шайба уже лежала в воротах Линдгрена. Классики говорят в таких случаях: не забиваешь ты – забивают тебе.

На первой минуте третьего периода «Вашингтон» не пропустил. Сделал это на второй. После этого обе команды начали откровенно доигрывать встречу, игра потеряла нерв и скорость, что сыграло на руку хозяевам – Тайлер Бертуцци подкараулил ошибку ван Римсдайка, оформил дубль и установил финальный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Вашингтон» прерывает трёхматчевую победную серию и упустил возможность выйти на третье место в дивизионе. Александр Овечкин во втором матче подряд ушёл без набранных очков с площадки. А «Торонто» выиграл и третий очный матч у «столичных» в нынешнем сезоне.