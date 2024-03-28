Александр Овечкин попал на фотографию с чипсами и фастфудом в руке

Нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина сфотографировали с чипсами и фастфудом в руке, когда он поднимался на борт самолёта для полёта в Торонто на матч с «Мэйпл Лифс». Фотографию выложил официальный аккаунт «Кэпиталз» в соцсети.

«Алексу Овечкину 38 лет, он невероятно вынослив и стремится побить рекорд НХЛ по голам. При поддержке Subway и Cheetos», — говорится в сообщении аккаунта B/R Open Ice.

Фото: ХК «Вашингтон»

Матч с «Торонто» пройдёт в ночь на 29 марта. «Вашингтон» выиграл шесть из последних семи матчей и пока держится в зоне плей-офф.

Овечкин не смог забить в матче с «Детройтом» (4:3 ОТ) и прервал свою голевую серию. Овечкин забивал на протяжении пяти игр, оформил три дубля, забросил восемь шайб. Также на его счету одна передача, и в общей сложности форвард набрал девять очков за последние шесть матчей.

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