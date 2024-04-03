Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году и обогнал легенду НХЛ

В Ньюарке встретились две команды, которые теоретически ещё сохраняли шансы на плей-офф, хоть находились на приличном расстоянии от кубковой восьмёрки — «Дэвилз», набравшие 76 очков по итогам 74 матчей, принимали соседей по Столичному дивизиону из «Питтсбурга», которые за такое же количество игр набрали на один балл больше. От уайлд-кард «пингвинов» и «дьяволов» отделяли пять и шесть пунктов соответственно — победа в очной встрече и поражение «Вашингтона» в параллельном матче повышали шансы соперников зацепиться за заветную путёвку. «Кэпиталз» свою часть «сделки» выполнили — «столичные» крупно проиграли «Баффало». Поэтому в «Пруденшиал-центре» определялось, кто отправится в погоню за Овечкиным и Ко.

«Питтсбург» быстро вышел вперёд благодаря усилиям игрока, который по ожиданиям руководства клуба должен был стать икс-фактором «пингвинов» в борьбе за место в плей-офф в этом году — Эрик Карлссон забросил девятый раз в сезоне, воспользовавшись неудачной попыткой обороны «Дэвилз» вывести шайбу из своей зоны.

Однако к исходу второго периода положение «Пингвинз» оказалось куда хуже — «Нью-Джерси» отыгрался под занавес стартовой трети, а во второй смог выйти вперёд и даже удвоить преимущество — 3:1 по итогам 40 минут.

Восстановить баланс гостям помог российский форвард команды Евгений Малкин. Джино получил «плюс» за присутствие на льду во время гола Карлссона, а ближе к середине заключительной двадцатиминутки поучаствовал в двух подряд голах «Питтсбурга». Сперва он помог отличиться Сидни Кросби в большинстве — Малкин мог сам замыкать передачу Брайана Раста, но толком не попал по шайбе, — а уже через минуту всё-таки зажёг красный свет за воротами «дьяволов», непреднамеренно ногой подправив шайбу после броска Джейка Сант-Айвани.

Голевая передача стала для Евгения 794-й в НХЛ — по этому показателю он превзошёл легенду «Монреаля» Ги Лефлёра, выйдя на единоличное 35-е место в истории лиги. Следующий ориентир — Яри Курри, от которого Малкина отделяют всего три ассиста.

Настроение «Питтсбурга» после этого значительно улучшилось — «пингвины» под самый занавес основного времени смогли забить ещё и вырвать победу у будто бы бросивших играть «дьяволов». В течение 51 секунды в воротах «Дэвилз» побывали три шайбы — Рикард Ракелль и всё тот же Малкин забрасывали ещё во время присутствия в них Джейка Аллена, который сегодня пропустил 5 из 20 бросков в створ, а ещё один раз Сидни Кросби воспользовался заменой голкипера «Нью-Джерси» на шестого полевого игрока.

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Малкин провёл лучший матч как минимум в 2024 году, во второй раз в сезоне набрав более двух очков за игру. К трём результативным баллам он добавил ещё и «+4» — Евгений тащит команду в самый важный момент сезона. Он помог сделать попадание в плей-офф для «Питтсбурга» более реальным — за семь матчей до конца регулярки от «Вашингтона» его отделяет только три очка.

При этом «пингвинам» ещё предстоит сыграть с прямыми конкурентами за уайлд-кард — они встретятся и с «Кэпиталз», и с «Детройтом», и с «Айлендерс». Кажется, в этой гонке ещё вообще ничего не решено.