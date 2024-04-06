Овечкин преодолел отметку в 850 голов в НХЛ! Но «Вашингтон» не удержал победу, ведя 2:0

«Вашингтон» сильно испортил себе шансы на попадание в плей-офф, проиграв четыре матча подряд — поражения «Торонто» и «Бостону» ещё можно списать на высокий класс соперников, но объяснить, что произошло со «столичными» во встречах с «Баффало» и «Питтсбургом», гораздо сложнее. Этот отрезок привёл к тому, что «Кэпиталз» выпали из зоны плей-офф, однако у команды оставался матч в запасе относительно ближайших конкурентов по Столичному дивизиону — «Айлендерс», «Питтсбурга» и «Филадельфии», которая сегодня приехала в гости к «Сэйбрз» — и подопечным Спенсера Карбери необходимо было пользоваться этим, чтобы вернуть себе инициативу в борьбе за билет в розыгрыш Кубка Стэнли.

И кто ещё мог взять дело в свои руки и повести «Вашингтон» за собой, как не многолетний лидер и капитан команды Александр Овечкин? В игре с «Пингвинз» форвард прервал четырёхматчевую серию без заброшенных шайб, когда «столичных» уже едва что-либо могло спасти, а в матче с «Каролиной» он принялся сразу же делать разницу — явно не хочет пропускать второй плей-офф подряд.

Уже на четвёртой минуте Овечкин открыл счёт, быстрее всех сориентировавшись на пятаке ворот Петра Кочеткова после серии рикошетов. Так Александр забросил свою 850-ю шайбу в НХЛ. В истории лиги, как известно, до этой отметки добирался только один игрок. А вот в составе одной команды столько забивал только Овечкин!

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«Ураганы» стремились отыграться, но вместо этого пропустили ещё раз под занавес стартовой двадцатиминутки. Наброс Джона Карлсона от синей в ворота Кочеткова переправил находившийся на пятаке… Овечкин! Попробуйте вспомнить, как часто вы видели такие голы в его исполнении?

В середине второго периода «Вашингтон» мог забивать и третий гол — Том Уилсон сначала вышел «один в ноль», а затем вывел на бросок Коннора Макмайкла, но оба раза хозяев выручил Кочетков. «Пи-Эн-Си Арена» была в полном восторге!

ВИДЕО.

«Каролине» потребовался 31 бросок, чтобы пробить Дарси Кемпера — к тому моменту «Кэпиталз» нанесли всего девять. За несколько минут до ухода на второй перерыв Джейк Гюнцель забросил четвёртую шайбу после обмена из «Питтсбурга», сократив отставание «Харрикейнз» до минимума — в этом эпизоде индивидуальное мастерство и голевое чутьё американца сыграли важнейшую роль.

В середине третьего периода «Вашингтон» имел убойную возможность вновь повести в две шайбы — Овечкин едва не оформил хет-трик при игре в большинстве, но «ураганов» выручила перекладина. Вскоре в штрафной бокс отправился Сонни Милано, и «Каролина» в очередной раз подтвердила всем известное правило: не забиваешь ты — забивают тебе. Точный бросок нанёс Мартин Нечас — и инициатива в матче полностью перешла к «Харрикейнз».

Этой инициативой «ураганы» воспользовались сполна — за две минуты до конца основного времени они получили ещё одну возможность реализовать большинство и воспользовались ей. Себастьян Ахо сделал счёт 3:2, а Гюнцель добил «Вашингтон», забросив в пустые ворота. «Кэпиталз» не смогли воспользоваться осечками «Филадельфии» и «Детройта», так и оставшись вне зоны плей-офф.