Мясорубка на Востоке — выдержит ли Овечкин? Полный расклад перед плей-офф НХЛ

До конца регулярного сезона НХЛ осталось две недели — в ночь на 19 апреля состоятся последние матчи «гладкой» части чемпионата. Близится развязка в определении итоговых мест, однако пока что список участников плей-офф до сих пор на 100% не понятен. Рассказываем о раскладах в каждой из конференций — гораздо более жаркой получится битва на Востоке.

Запад

Уже в плей-офф: «Даллас», «Ванкувер», «Колорадо», «Виннипег».

Проходят: «Эдмонтон», «Вегас».

Уайлд-кард: «Нэшвилл» (92 очка, 76 матчей), «Лос-Анджелес» (91 очко, 76).

В гонке: «Сент-Луис» (84 очка, 76), «Миннесота» (81 очко, 75).

«Сент-Луис» и «Миннесота» находятся «в гонке» исключительно номинально — здесь они присутствуют, чтобы можно было показать, что никакой гонки на самом деле и нет. После сегодняшних поражений «Блюз» и «Уайлд», а также побед «Нэшвилла» и «Лос-Анджелеса» первую восьмёрку на Западе можно считать окончательно сформированной.

Матч «Сент-Луис» — «Миннесота» Фото: Jeff Roberson/AP/ТАСС

Вопрос лишь в том, как распределятся места внутри этой восьмёрки — если в Центральном дивизионе расстановка сил практически понятна, то в Тихоокеанском ещё можно ожидать определённые перестановки. Однако интригу в борьбе за попадание в плей-офф на Западе можно считать умершей — должно произойти что-то невероятное, чтобы какая-либо из команд по ту сторону зоны плей-офф вытеснила кого-либо из её нынешних обитателей.

Восток

Уже в плей-офф: «Рейнджерс», «Бостон», «Каролина», «Флорида».

Проходят: «Торонто», «Филадельфия» (83 очка, 76).

Уайлд-кард: «Тампа-Бэй» (93 очка, 76), «Айлендерс» (83 очка, 76).

В гонке: «Вашингтон» (82 очка, 75), «Детройт» (82 очка, 75), «Питтсбург» (81 очко, 76).

А вот на Востоке ожидается настоящая мясорубка — с шестью будущими соискателями Кубка Стэнли всё понятно, а вот на последние две путёвки в равной степени претендуют сразу пять команд! Теоретически попасть в плей-офф могут даже «Баффало» и «Нью-Джерси», однако на практике это кажется невыполнимым, и основная борьба развернётся именно между участвующими в гонке клубами.

Поэтому здесь, в отличие от Западной конференции, имеет смысл обратиться к расписанию оставшихся матчей каждой из этих команд.

«Филадельфия»

Оставшиеся матчи: «Баффало» (г), «Коламбус» (г), «Монреаль» (г), «Рейнджерс» (г), «Нью-Джерси» (д), «Вашингтон» (д)

Команда Джона Тортореллы удивительным образом продолжает находиться в зоне плей-офф даже без уайлд-кард, и это даже несмотря на поражения в пяти последних матчах! Относительно других претендентов на плей-офф календарь «лётчиков» может показаться самым лёгким — все команды, за исключением «Рейнджерс», находятся ниже их в таблице, а из прямых конкурентов им будет противостоять только «Вашингтон», да и то лишь в последнем матче, к которому судьба «Флайерз» вполне может быть решена.

Впрочем, даже с «лёгкими» соперниками «Филадельфия» в последнее время испытывает большие проблемы — совсем недавно она проиграла и «Чикаго», и тому же «Монреалю», забросив всего по шайбе в обоих матчах. Да и в защите у команды из Пенсильвании далеко не всё гладко, и даже недавний переход Ивана Федотова, который неплохо смотрелся в дебютном матче с «Айлендерс» не позволяет видеть в «лётчиках» фаворита в борьбе за место в плей-офф.

«Айлендерс»

Оставшиеся матчи: «Нэшвилл» (д), «Рейнджерс» (д), «Монреаль» (д), «Рейнджерс» (г), «Нью-Джерси» (г), «Питтсбург» (д)

Преимущества «Айлендерс» в этой гонке — все матчи дома (игры на Манхэттене и в Ньюарке при всём желании нельзя считать за реальные выезды) и наличие сильнейшего вратаря среди остальных команд в лице Ильи Сорокина. На этом, пожалуй, всё — список соперников наполовину идентичен тому, что будет у «Филадельфии», вот только с «Рейнджерс» будет аж два матча, да и «Нэшвилл» с «Питтсбургом» сейчас кажутся опаснее «Баффало» и «Вашингтона».

Учитывая, что с «пингвинами» «островитяне» встретятся только в последней игре, основные надежды им стоит возлагать не только на свои силы, но и на осечки конкурентов — в противном случае команда Патрика Руа может потерять все шансы на плей-офф ещё до приезда Сидни Кросби и компании на «Ю-Би-Эс Арену».

«Вашингтон»

Оставшиеся матчи: «Каролина» (г), «Оттава» (д), «Детройт» (г), «Баффало» (г), «Тампа-Бэй» (д), «Бостон» (д), «Филадельфия» (г)

«Столичные» провели март таким образом, что их попадание в плей-офф по итогам регулярки стало более чем реальным. Да и до сегодняшнего дня всё было в руках подопечных Спенсера Карбери — «Кэпиталз» всего на одно очко отставали от «Филадельфии», имея две игры в запасе. Однако поражение в матче с «Питтсбургом», которое стало для «Вашингтона» четвёртым подряд, создало дополнительное давление на команду со всех сторон — и «лётчиков» не обошли, и «Айлендерс» вперёд пропустили, и подпустили «пингвинов» на расстояние одного очка.

Однако, даже несмотря на кошмарный день, «столичные» ещё могут всё исправить — в отличие от того же «Детройта», который идёт в таблице с тем же количеством очков и матчей, у «Кэпиталз» есть возможность попасть в плей-офф через третье место в дивизионе и одна игра в запасе относительно конкурентов по нему. Огромное значение будут иметь встречи с «Оттавой», «Ред Уингз» и «Баффало» — там «Вашингтон» имеет наиболее реальные шансы набрать очки, чтобы не оставлять всё на последний матч.

«Детройт»

Оставшиеся матчи: «Рейнджерс» (д), «Баффало» (д), «Вашингтон» (д), «Питтсбург» (г), «Торонто» (г), «Монреаль» (д), «Монреаль» (г)

«Крылья» — единственная из команд в этом списке, которая борется только за уайлд-кард — в Атлантическом дивизионе достать до «Тампы» и тем более до «Торонто» с «Бостоном» у них нет абсолютно никаких шансов. Поэтому матчи с «Вашингтоном» и «Питтсбургом» для «Детройта» будут особенно важными — в них «Ред Уингз» непременно необходимо выигрывать в основное время.

Но любые победы команде из Города Моторов в последнее время даются невероятно тяжело — с начала марта она выиграла всего 4 из 16 матчей, и даже возвращение в строй капитана Дилана Ларкина не сильно помогло «крыльям» улучшить своё положение. Победа в последней игре с «Тампой», конечно, может придать «Детройту» дополнительную уверенность в собственных силах, однако в случае поражения от «Рейнджерс» моральный дух команды может так же просто развалиться — стабильности «Ред Уингз» не хватает.

«Питтсбург»

Оставшиеся матчи: «Тампа-Бэй» (д), «Торонто» (г), «Детройт» (д), «Бостон» (д), «Нэшвилл» (д), «Айлендерс» (г)



Ещё месяц назад шансы «пингвинов» на плей-офф казались скорее фантастическими, но сегодня мы говорим о них как о реальных претендентах на попадание в восьмёрку лучших команд Востока. «Питтсбург» хорошо провёл недавний отрезок, выиграв пять из шести последних матчей, а последняя победа в игре с «Вашингтоном» поставила Кросби, Малкина, Летанга и остальных в двух очках от третьего места в Столичном дивизионе.

Относительно остальных команд-участниц борьбы за место в плей-офф «Пингвинз» находятся в лучшей форме, но загвоздка в том, что и календарь у них будет самым тяжёлым — сперва «Питтсбург» столкнётся со всей мощью Атлантического дивизиона, затем примет находящийся в невероятной форме «Нэшвилл», а в самой концовке встретится с «Айлендерс», которые в прошлом году заочно обставили команду Майка Салливана на финише регулярного сезона.

Проснись «пингвины» чуть раньше, они, возможно, уже могли бы не беспокоиться за попадание в восьмёрку. Однако сейчас решить задачу будет очень сложно, и далеко не всё здесь зависит от «Питтсбурга».