Свечников сделал это снова! Лакросс-гол россиянина в НХЛ сначала даже никто не увидел

Андрей Свечников сделал это снова!

Положил шайбу в стиле лакросс во втором периоде матча с «Бостоном», напомнив всем, кто является первопроходцем НХЛ в этом виде искусства. В моменте никто даже не понял, что он пробил Джереми Свеймана. Игра продолжилась, и только Андрей уверенно показывал на ворота, как бы говоря: «Ребят, я там гол забил».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Давненько я не забивал, но гол в предыдущем матче придал мне уверенности. Но, думаю, дело в том, насколько сильно ты хочешь это сделать. Видимо, я очень сильно захотел, так что постараюсь продолжать в том же духе. Что касается гола, то я оказался за воротами, а я всегда говорю, что буду пробовать этот финт. Хотелось бы повеселее отпраздновать, но никто не понял, что это гол, только я, потому что шайба очень быстро вылетела из ворот. Очень рад, что забил свой третий лакросс», — сказал Андрей в перерыве.

Для него этот гол стал 19-м в сезоне – ещё один, и он в пятый раз за карьеру пробьёт отметку в 20 заброшенных шайб. А пока что Андрей повторил рекорд лиги по лакроссам – забив два в 2019-м, он породил моду в лиге на этот финт, но сам замолчал. Многие пытаются его провернуть, но получается далеко не у всех. Только кудесник из «Анахайма» Тревор Зеграс в совершенстве освоил лакросс-голы (и даже лакросс-передачи), за пару последних лет наколотив три таких гола. Теперь Свечников с ним сравнялся.

«Уровень его мастерства просто невероятен. Впервые вижу такой гол вживую. Просто невероятный гол, видеть улыбки на лицах ребят – это нечто особенное», — оценил гол нападающий Джейк Гюнцель.

Не понравилось только Джереми Свейману. «Он так в этом хорош. Не могу поверить! Я поставил себе цель никогда не пропустить лакросс, и эта цель сегодня была смыта в туалет», — признался он.

«Свечников обыграл защитника один на один в углу, и у него было полно времени, чтобы это провернуть. Вратарь, конечно, должен держать в уме [что Свечников может так бросить], но для него это тяжёлая ситуация. А защитник только мог встретить его у штанги, но надо блокировать клюшку», — отметил тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

Свечников открыл счёт в середине матча и положил начало победе. Следом забил Терявяйнен, после чего «Бостон» одну шайбу усилиями Чарли Макэвоя отыграл. В третьем периоде гости забили ещё дважды – отличились Гюнцель и Сет Джарвис, и добыли в «Ти-Ди Гарден» важные два очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И «Каролина», и «Бостон» давно обеспечили себе попадание в плей-офф, но напряжённая борьба идёт и за победу в конференции, и даже во всём регулярном чемпионате. Сегодняшний матч был важен именно с этой точки зрения – вторыми на Востоке шли «мишки» со 107 очками, но благодаря победе «Каролина» сравнялась с ними по очкам и обошла по дополнительным показателям.

Свечников, который также выступил ассистентом в голе Терявяйнена, был признан первой звездой матча, а «Каролина» добилась 50-й победы в сезоне и сократила отставание от лидера Восточной конференции «Рейнджерс» до трёх очков.