Конец мучениям? Самая несчастная команда НХЛ может переехать уже до конца месяца

В НХЛ идёт последняя неделя регулярки, разыгрываются последние билеты в плей-офф: те, кто лишился шансов на их получение, уже давно экспериментируют с составом и пропали из новостных заголовков. Однако прямо сейчас самая обсуждаемая команда НХЛ — это «Аризона». То, что команда может сменить прописку, обсуждается не первый год, но слухи о переезде резко усилились в последние дни — сейчас инсайдеры сообщают, что вероятность переезда команды в Солт-Лейк-Сити составляет 90-95%.

Для понимания всего произошедшего перенесёмся на год назад. После сезона-2021/2022 «койотов» выселили из арены Глендэйла, где они были приживалами на собственности городских властей. У местного горсовета и «Аризоны» давно шло что-то типа вялотекущей вражды. Уже тогда «койоты» могли остаться бездомными, но их выручил местный университет штата, предоставивший в аренду свою арену — первоначально указывалось, что она вмещает 5500 зрителей, но во всех протоколах стоит 4600. Таким образом, «Маллетт Арена» и регламент КХЛ бы не прошла.

Болельщики других клубов уже были резко недовольны. Им сложно было представить, что любой другой клуб НХЛ получил бы такую поблажку, а особенно на фоне того, как лига игнорирует потенциальное возвращение «Квебека» с новёхонькой ареной на 18 тысяч зрителей. Планировалось, что новый стадион клуб построит в округе Темпе, расположенном в 15 км от Финикса — таким образом, команда вернулась бы к своим истокам. Впрочем, даже так пребывание «койотов» на арене-крохотульке подзатянулось бы, пока новое место строилось.

Панорама «Маллетт Арены» Фото: AP/TASS

Всё пошло в тартарары уже с первого шага. Городской совет Темпе за строительство высказался единогласно, но постановил вынести вопрос на референдум. «Койоты» и их владелец Алекс Меруэло планировали построить не одну лишь арену, а целый микрорайон, который включал бы в себя элитное жильё, отели, рестораны и магазины. Более того, вся эта красота появилась бы на месте натуральной свалки с компостной ямой, которая при пожарах обдавала благоуханием местные окрестности. Казалось бы, что может пойти не так?

Однако всё пошло не так. Несмотря на то что в агитации за голос «за» участвовал лично Гэри Беттмэн — невиданный случай для НХЛ — организаторы кампании потратили не так много средств на рекламу. Агитацию «против» вела пёстрая коалиция под брендом «Темпе на первом месте». Доводы «против» были понятны: городу неизбежно пришлось бы повышать налоги ради строительства дорог и инфраструктуры к новой арене, хотя Алекс Меруэло обещал, что всё было бы оплачено частными средствами. Свою роль сыграла дрянная репутация владельца (о ней будет речь ниже) и то, что местные профсоюзы долларом поддержали противников стройки, так как их бы к работам не привлекли.

Согласно внутренним расчётам инициаторов строительства, поправки должны были поддержать 56–57% избирателей — однако ровно столько их отвергло. Явка на референдуме составила лишь 33% — примерно 16 тысяч избирателей проголосовали «против», 12 тысяч — «за». Любопытный факт: более 43% проголосовавших — старше 65 лет, правда, неизвестно, как именно распределялись их голоса. В любом случае это голосование ставило под угрозу судьбу команды: плана Б предоставлено не было, а «Маллет Арена» волшебным образом не могла вырасти раза в три.

«Аризона» довольно быстро объявила, что найдёт новый участок земли поблизости, соцсети клуба бравировали красивыми макетами и видео с заверениями, что команда останется в штате. Однако вообще никакой реальной работы проделано не было. В феврале «Аризона» получила порцию жёсткой критики от главы Ассоциации игроков Марти Уолша. Бывший министр труда США не раз критиковал команду в прессе, а в феврале сказал: «Как долго вы будете ждать, чтобы получить свой дом? Они играют на арене колледжа и являются вторыми арендаторами на этой арене. Так бизнес не ведут». Появлялись и слова анонимных игроков НХЛ, которые называли всю ситуацию с ареной «позором».

Аукцион по новому участку земли для «Аризоны» был назначен на конец июня — и это было слишком поздно для лиги, которая старается планировать расписание пораньше. План С «койотов» уже успел натолкнуться на противодействие местных властей: мэр Скоттсдейла сказал, что «мы не приветствуем то, что застройщик-новичок хочет купить землю штата без какой-либо инфраструктуры на нашем пороге. Это нецелесообразно» и что никаких исследований проведено не было. В общем, гнойник кипел — и лопнул окончательно сутки назад, когда почти все крупные американские журналисты вдарили новостями о переезде.

Поражённые болельщики узнали много нового. Многих шокировал тот факт, что сами игроки «Аризоны» были вынуждены самостоятельно следить за судьбой команды в соцсетях? Сам менеджмент клуба — ни спортивный блок, ни уж тем более владелец или его представители — якобы не обсуждали с игроками и персоналом, как обстоят дела с переездом. А ведь это игроки на действующих контрактах никуда не денутся: административно-хозяйственный персонал вряд ли поедет с обозом в Юту и в теории может быть поставлен перед фактом увольнения уже в ближайшие дни. Человеческим отношением это назвать трудно.

Владелец «Аризоны» Алекс Меруэло Фото: Denise Truscello/Getty Images

Впрочем, к Алексу Меруэло в плане такого отношения уже давно есть вопросы: владельца команды обвинили в создании токсичной атмосферы внутри клуба. Именно при нём «Аризона» попала в скандал с лишением драфт-пиков (пусть это была вина спортивного блока), её выселили из Глендэйла из-за банальных долгов. Долги обнаружились ещё и по отношению к отелям, где «койоты» провели весь этот сезон: в конце концов разъярённые отельеры предъявили клубу коллективный счёт.

Ещё в 2021-м журналистка The Athletic Кэти Стрэнг опубликовала расследование, посвящённое жизни клуба при Меруэло. Согласно ему, команда просрочила выплаты подписных бонусов нескольким игрокам в 2020 году и не выплачивала суточные в рамках этапа плей-офф, как того требует коллективное соглашение. Это было вполне в духе основного бизнеса Меруэло, где финдиректор якобы жаловался на дороговизну… салфеток. «Они управляли командой НХЛ так, словно это была сеть пиццерий», — говорил один из бывших сотрудников «Аризоны», сокращённый в ковидную эру. Всё это не мешало Беттмэну на голубом глазу говорить, что Меруэло — лучший владелец команды за долгое время.

Самое удивительное, что НХЛ после потенциальной продажи «Аризоны» позволит человеку с такой прекрасной репутацией в течение пяти лет создать новую команду расширения: даже после многочисленных провальных попыток лига всё равно держится за рынок, на котором очевидно не пошло. И это не самое странное: инсайдер Дэвид Паньотта утверждает, что НХЛ планирует расширяться до 34 команд, а к 2030-му году – до 36 команд. Это в условиях, когда качественных вратарей и защитников явно не хватает на 32 команды? Каким же станет уровень лиги тогда?

Впрочем, это уже тема для другой статьи. «Аризону» жалко хотя бы из-за того, что в этом году команда привлекала внимание не только скандалами, но и хоккеем. Клейтон Келлер, пожалуй, окончательно стал самым недооценённым игроком лиги, показывая высокий уровень без внимания СМИ. Здорово вписался в лигу третий номер драфта Логан Кули, финн Маттиас Маччелли попадал в хайлайты со своими тонкими передачами, перезапустил карьеру боровшийся с психологическими заболеваниями Коннор Ингрэм. К новому году «койоты» шли около зоны плей-офф, по ходу сезона последовательно обыгрывали всех чемпионов последних лет, но 14 поражений подряд убили все их шансы на что-то хорошее. Показательно, что момент краха совпал с первыми новостями про Солт-Лейк.

Лидер «Аризоны» Клейтон Келлер Фото: AP/TASS

Со спортивной точки зрения будущее у этого костяка неплохое. У «койотов» (или как они будут называться в Юте) под потолком есть более $ 40 млн, при этом почти все форварды уже на контрактах. Эти деньги можно потратить на усиление защиты — как на рынке свободных агентов, так и с помощью обменов, ведь у «Аризоны» накоплена тонна драфт-пиков, которые вряд ли будут использованы все одновременно. Нужен только владелец, который будет щедро вкладывать деньги — а с этим у вечно убыточной «Аризоны» и были проблемы, поэтому клуб и не мог сделать шага вперёд.

Забавно, что даже у нового клуба в лиге всё равно будет самый маленький стадион в НХЛ: «Дельта Центр», на котором сейчас играют «Джаз», в хоккейной конфигурации вмещают «всего» 14 тысяч зрителей. Однако в Солт-Лейк-Сити планируется провести Олимпиаду, и ожидается, что к этому событию будет построен новый большой стадион. Солт-Лейк по своему населению — это далеко не Финикс или называвшийся в вариантах Хьюстон, и нет уверенности, что игроки не будут сбегать оттуда, как из провинциального Коламбуса. Однако точно можно сказать одно: хуже, чем в «Аризоне», там уже не будет.