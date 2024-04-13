«Давление было бы невыносимым». Почему Словакия отказалась от игроков КХЛ на ЧМ по хоккею

Словаки — одни из редких легионеров, которые играют в России после 2022-го, но дома им не все рады.

На заре КХЛ словаки были важнейшей частью легионерского корпуса лиги. В пиковом сезоне-2010/2011 в нашей лиге выступали 28 словаков — финнов, американцев и шведов было сильно меньше. «Спартак» Милоша Ржиги вообще тратил все пять возможных вакансий на словаков, и люди типа Бранко Радивоевича навсегда стали красно-белыми. Такая любовь к представителям маленькой страны объяснялась не только их лёгкой адаптацией к России, но и высоким уровнем игры: кроме игроков в самом расцвете, в нашей лиге доигрывало «золотое» поколение, выигравшее ЧМ-2002.

Даже первый клуб из дальнего зарубежья в лиге стал словацким: это был проживший короткую жизнь «Лев» из Попрада. В 2012-м в КХЛ вступил «Слован»: братиславский клуб, почти не имея легионеров в составе, сразу же пробился в плей-офф, а столичная арена долгое время собирала аншлаги. Однако и «Слован» повторил судьбу иностранных клубов, ухудшив турнирные результаты и уйдя из КХЛ, и сам словацкий хоккей впал в кризис. Количество местных игроков рухнуло и в НХЛ, и в КХЛ: в сезоне-2020/2021 в нашей лиге играли лишь шесть словаков.

Бранко Радивоевич — один из главных словаков в истории КХЛ Фото: РИА Новости

Однако после весны 2022-го легионерский корпус лиги стал совсем иным. Ставшие модными в последние годы финны почти полностью покинули лигу, как и шведы с чехами. Остались канадцы и американцы, которые никаких шансов попасть в свою сборную не имеют, а также неожиданно для многих словаки. В этом году их диаспора в КХЛ даже выросла и теперь составляет девять человек — и, если бы не упомянутый выше кризис, наверняка бы их было даже больше.

Почему словаки, в отличие от чехов, остались куда более лояльными к России после геополитических потрясений? Это тема для отдельного большого разговора. Если разбираться вкратце и упрощать — несмотря на то что Чехия и Словакия дважды оказывались пристёгнуты друг к другу, история этих стран весьма разная. Например, во времена Австро-Венгерской империи Чехия (точнее, Богемия и Моравия) была частью немецкоязычной Цислейтании, а Словакия входила в Транслейтанию, земли венгерской короны.

Чехия была более промышленно развита, Словакия — более аграрная страна, исторически словаки более религиозны и консервативны, чем чехи — различий у двух народов можно найти немало. Неслучайно Чехословакия дважды распадалась: если в 1939-м развод проходил под тенью Германии в предвоенной обстановке, то в 1992-м всё решилось мирно, ко взаимному удовольствию и даже получило название «бархатного» развода.

Закончим историческую справку и вернёмся в настоящее. Словацкая федерация, несмотря на такую позицию местных игроков, приняла решение не вызывать игроков из КХЛ в команду, присоединившись к «евротуровским» странам. Ни в прошлом году, ни в данный момент федерация этого решения не поменяла, хотя сейчас к этому призывали высокопоставленные политики.

«У нас начинается абсурдная дискуссия в связи с тем, что игроки, выступающие в КХЛ, следовательно, в российской хоккейной лиге, не должны представлять Словакию. Опять называются конкретные имена. Поэтому я призываю словацкую федерацию хоккея серьёзно обдумать свою позицию и не торопиться с принятием решения, которое под бессмысленным давлением оппозиционных партий и СМИ не позволило бы этим хоккеистам представлять Словакию», — заявил в феврале председатель парламента Петер Пеллегрини. Буквально на днях Пеллегрини был избран президентом страны. Показательно, что третье место в 1-м туре занял бывший председатель Верховного суда страны, который обещал, что свой первый зарубежный визит нанесёт в Россию.

Однако у некоторых словацких хоккеистов было другое мнение. «Возможное приглашение игроков КХЛ в сборную Словакии? Мне было бы стыдно за такую команду. Критика будет исходить со всех сторон, и это лишь подтвердит, что данное решение для игроков КХЛ неправильное», — заявил бронзовый призёр Олимпиады Кристиан Поспишил. Другой кандидат в сборную Роберт Лантоши был более осторожен: «Ничего не имею против игроков из КХЛ, но давление со стороны СМИ и людей в Чехии было бы невыносимым».

Мирослав Шатан (справа) Фото: РИА Новости

Кажется, в местной федерации руководствовались именно этим. Генменеджер сборной Мирослав Шатан — словацкая легенда КХЛ, успевший поиграть в «Динамо» — озвучил решение федерации. «Этот вопрос долгое время разделял общество. Во время выборов эта тема стала ещё более актуальной. Большинство игроков из КХЛ были либо травмированы, либо имели личные причины для того, чтобы не приезжать в сборную. Они решили не приезжать в сборную, учитывая ту ситуацию, которая ждала их после присоединения к команде. Дверь для каждого игрока в сборную открыта, и это не зависит от того, где он играет», — заявил Шатан.

Для словаков чемпионат мира фактически был домашним: ведь он не только проходит в Чехии, но и их сборная на групповом этапе играет в Остраве, расположенной на самой границе двух стран. В 2004-м и 2015-м все словацкие матчи проходили при аншлаге, и нынешний исключением бы не был. С одной стороны, это повышало бы важность — а с другой стороны, давление со стороны своих же болельщиков, как и с принимающей стороны, было бы высоким.

Давайте вспомним, какие словацкие игроки выступали в КХЛ в этом году: это вратари Патрик Рыбар («Спартак»), Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Кристиан Ярош («Северсталь»), Мислав Росандич («Лада») и нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Михал Криштоф («Сочи»), Томаш Юрчо («Авангард»). Шестеро этих игроков входили в состав сборной, взявшей бронзу в Пекине.

Наименее болезненной, несмотря на наличие такого опытного игрока, как Юрчо, будет потеря нападающих — у словаков как раз подрастает мощное молодое поколение, и они наверняка попытаются дать шанс юным хоккеистам. Хуже ситуация с защитой: на этом ЧМ словакам должен помочь небольшой десант из Америки, но в целом уровень игроков из чешской и словацкой лиги не очень высок.

Хуже всего ситуация с вратарями. Прямо сейчас Рыбар и Гуска — два лучших вратаря страны. Первый стал ключевой причиной словацкой олимпийской медали, выиграв место стартового голкипера по ходу турнира, второй был основным голкипером на ЧМ-2022, ещё выступая в системе «Рейнджерс». Разрыв между ними и остальными вратарями сборной огромен, ни одного словацкого кипера нет ни в НХЛ, ни в АХЛ, ни в Швеции, Финляндии или Швейцарии. В прошлом году основным вратарём сборной был Станислав Шкорванек, который до сезона-2021/2022 больше играл во второй местной лиге. Впрочем, смог бы тот же Рыбар, пропускавший плей-офф, теоретически сыграть в мае?

Адам Гуска Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

Забавно, что параллельно контрольные игры проводит сборная страны, которую всю жизнь будут путать со Словакией — Словения. В первом звене там преспокойно выходит «амурский тигр» Ян Дрозг, который уже забивает голы в матче с Австрией. Судя по беглому мониторингу словенских СМИ, никто не возражает. «Словенская федерация приветствует, чтобы хоккеисты выступали в России, так как тут хорошая игровая практика для хоккеистов сборной», — говорил Дрозг о прагматичной позиции хоккейных бюрократов ещё летом.

Словацкая федерация тоже оказалась прагматичной и решила выбрать менее спорный путь. Если сборная Крэйга Рэмзи вдруг провалится, то такое решение на родине хоккейным чиновникам наверняка припомнят.