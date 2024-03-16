«Бессмысленная тема». Экс-игрок минского «Динамо» — о хоккеистах из КХЛ на чемпионате мира

Бывший игрок минского «Динамо» Рихард Линтнер высказался о возможной участии хоккеистов из КХЛ в чемпионате мира — 2024 в Чехии.

«Для меня это бессмысленная тема, и я удивлён, что мы её обсуждаем. Совершенно очевидно, что игроки КХЛ не могут участвовать в турнире.

Можете ли вы себе представить, что словацкие хоккеисты будут участвовать в чемпионате мира в Чехии в ситуации, когда ни одна другая сборная не привезёт игроков из КХЛ? Это невозможно. Поэтому я считаю эту тему бессмысленной», — приводит слова Линтнера Pravda.sk.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр Кристиан Поспишил высказался о возможном выступлении в КХЛ и выразил своё мнение относительно участия игроков лиги в сборной Словакии на чемпионате мира.