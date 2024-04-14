Капризов продолжает крушить рекорды! Успеет ли Кирилл совершить личное чудо?

«Миннесота» фактически закончила сезон на днях — а «Сан-Хосе» его, как оказалось, толком и не начинал. В концовке сезона составы команд стали выглядеть слегка нестандартно: «Шаркс» весь сезон имели большущий список травмированных и к концу регулярки сильно здоровее не стали, а «Миннесота» обкатывает несколько новичков на следующий сезон, в том числе и Марата Хуснутдинова. Кроме того, последние матчи регулярки у «дикарей» пропускал Матс Цуккарелло, что для норвежца объяснялось личными причинами.

Место большого друга Кирилла Капризова в первом звене занимает Мэтт Болди — и на этих ребят приходилась повышенная нагрузка, потому что «Миннесота» выбрала схему 7+11 вместо традиционных четырёх троек нападения. Наконец, «дикари» доверили место в воротах Йесперу Валльстедту — главному шведскому дарованию последних лет, который уже в новом году может стать крепким вторым номером команды.

К середине матча российские игроки набрали два очка за передачу — сначала Болди сыграл на добивании после мощного наброса Капризова. Уже во втором периоде другой наброс от Капризова привёл к тому, что Хуснутдинов сохранил контроль над шайбой, сыграв коньками, Юнас Бродин бросил, а другой швед Лиам Эгрен добил. Для 20-летнего хоккеиста эта шайба стала первой в НХЛ, ну а работа Хуснутдинова привела к тому, что ему была записана передача.

Правда, «Сан-Хосе» не планировал сдаваться просто так. Для «акул» это был последний матч сезона на домашнем льду, трибуны, которую бо́льшую часть сезона пустовали, были забиты — и «Шаркс» хотя бы цеплялись за результат, ближе к концовке второго периода сделав счёт 2:3. Однако на последней минуте в дело вступил Капризов.

Бродин здорово подключился к позиционной атаке, проделав вираж за воротами, и отдал пас на синюю Капризову, который исполнил очередной наброс. Перед воротами «Сан-Хосе» шёл трафик, и шайба сначала отскочила от защитника «Сан-Хосе», ударилась в штангу, а запутавшийся в этом пинболе Маккензи Блэквуд сам завёз шайбу, которую не видел, ногой за линию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Не прошло и 20 секунд, а Капризов заработал для своей команды большинство после игры высоко поднятой клюшкой от Фабиана Зеттерлунда. Кирилл, который сегодня провёл на льду 24.25 (и это даже близко не его рекордное время в сезоне), вышел и в бригаде большинства. За девять секунд до конца Йоэль Эрикссон Эк нашёл возможность пасом отрезать двух защитников, которые вроде бы перекрывали траекторию, и одинокий Капризов прошил Блэквуда с пятака. Игра была сделана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После матча в центре внимания журналистов и команды были в основном новички. Эгрен отличился уже в своей второй игре в НХЛ — он приехал в расположение «акул» сразу после сенсационного вылета его команды из плей-офф шведской лиги, а на трибунах за этим смотрели его родственники и любимая девушка. «Эгрен продолжает впечатлять, его скорость — уровень НХЛ, у него отличный бросок, хороший хоккейный интеллект. Валльстедт выглядел очень солидно в воротах, сделал несколько важных сейвов. Отмечу классную игру Хуснутдинова, он провёл несколько хороших матчей», — Джон Хайнс после матча выступил в стиле «всем сёстрам по серьгам».

Ну а Капризов зашёл на территорию Овечкина и стал бить рекорды, которые установил сам. Шайба в большинстве стала для Кирилла 18-й в сезоне в неравных составах — он побил свой собственный рекорд, установленный в прошлом сезоне. Кроме того, этот гол стал 23-м, забитым на выезде — и тут побит уже рекорд Мариана Габорика, который был установлен ещё в 2006-м. Но успеет ли Кирилл побить личный рекорд в 47 шайб? Впереди осталось два матча с «Лос-Анджелесом» и откровенно докатывающим сезон «Сиэтлом».

Кроме того, матч стал важной вехой для «Сан-Хосе»: они только сейчас гарантировали себе последнее место в лиге и теперь имеют лучшие (хотя и не особенно впечатляющие математически) шансы получить первый общий номер драфта. Если «акулы» выиграют лотерею, это будет первый случай в истории клуба. Что ж, каждый сам выбирает свои рекорды.