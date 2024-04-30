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Отменённые шайбы «Тампы» в пятой встрече серии Кубка Стэнли с «Флоридой»

Отменённые шайбы «Тампы» в пятой встрече серии Кубка Стэнли с «Флоридой»
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Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Две шайбы «Лайтнинг» были отменены в связи с контактом игроков «молний» с вратарём «пантер» Сергеем Бобровским.

В первом эпизоде судьи отменили взятие ворот после броска Энтони Чирелли.

ВИДЕО

Во втором эпизоде судьи не засчитали шайбу российского защитника Михаила Сергачёва.

ВИДЕО

Таким образом, «Тампа» проиграла серию со счётом 1-4 и завершила выступления в нынешнем сезоне.

«Флорида» завершила регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 110 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке Востока, в активе команды 98 баллов.

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