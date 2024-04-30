«Ак Барс» заключил контракт с 22-летним нападающим Семёном Тереховым, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт с форвардом рассчитан на один год.

В чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 Терехов принял участие в 19 играх и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-1». В конце сезона нападающий был командирован в клуб ВХЛ «Нефтяник», в составе которого стал обладателем Кубка Петрова. Суммарно Терехов провёл за «Ак Барс» 30 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.