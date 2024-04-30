Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Динамо» СПб

Владимир Крикунов официально покидает пост главного тренера «Динамо» (Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба клуба. Также завершают свою работу с командой тренеры Ярослав Люзенков, Эдуард Волков и Юрий Панов, тренер вратарей Павел Орлов и тренер по ОФП Дмитрий Попов.

Напомним, 28 февраля 2024 года санкт-петербургское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова закончило своё выступление в плей-офф ВХЛ. Команда со счётом 0-4 в серии уступила альметьевскому «Нефтянику». 73-летний специалист возглавил клуб в ходе сезона ВХЛ, когда его команда находилась за чертой зоны плей-офф. При Крикунове команда одержала 19 побед в 24 матчах. «Динамо» завершило регулярный чемпионат ВХЛ на восьмом месте в общей таблице лиги.