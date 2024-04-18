Феерия «Металлурга» и «Льва», камбэк ЦСКА. Какой финал КХЛ был лучшим в истории?

Сегодня стартует уже 15-й финал КХЛ, за главный трофей поспорят «Металлург» и «Локомотив». И пока подопечные Разина и Никитина готовятся к решающим матчам этого сезона, мы предлагаем вам вспомнить все финалы и самим выбрать тот, который, по вашему мнению, является лучшим.

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