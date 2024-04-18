Феерия «Металлурга» и «Льва», камбэк ЦСКА. Какой финал КХЛ был лучшим в истории?

Сегодня стартует уже 15-й финал КХЛ, за главный трофей поспорят «Металлург» и «Локомотив». И пока подопечные Разина и Никитина готовятся к решающим матчам этого сезона, мы предлагаем вам вспомнить все финалы и самим выбрать тот, который, по вашему мнению, является лучшим.
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Сезон-2013/2014 («Металлург» — «Лев» — 4-3)
Обе команды проводили первый финал на уровне КХЛ, и выдался он на загляденье. Пражане захватили инициативу на старте серии, но коллектив, ведомый Мозякиным, Коваржем и Зариповым, развернул вектор в серии, да настолько, что «Магнитка» находилась в трёх минутах от кубка в шестой игре. Безумная чешская публика на «О2 Арене» помогла хозяевам утащить серию в седьмую игру, где в голевом фестивале оказался сильнее «Металлург» — 7:4.
Сезон-2021/2022 («Металлург» — ЦСКА — 3-4)
Сергей Фёдоров, продолживший дело Игоря Никитина, в первый же год работы вывел ЦСКА в финал. Но после четырёх матчей дела у молодого тренера были плохи – армейцы проиграли два матча подряд всухую и были на краю пропасти. В пятом матче «Магнитка» была в шести минутах от кубка, но ЦСКА отыгрался и одержал победу в овертайме, а после забрал ещё два матча и стал обладателем кубка.
Сезон-2022/2023 («Ак Барс» — ЦСКА — 3-4)
ЦСКА к тому времени уже зарекомендовал себя как король седьмых матчей, в которых оппоненты армейцев неизменно ломаются. Но «Ак Барс» поставил себя в ситуацию, когда этот пресловутый седьмой матч им был необходим – после четырёх игр казанцы уступали 1-3 в серии. Подопечные Билялетдинова с задачей справились, добились седьмого матча, но ЦСКА вновь показал себя эталонным бойцом в решающей игре.
Сезон-2008/2009 («Ак Барс» — «Локомотив» — 4-3)
Первый финал Кубка Гагарина сразу же подарил публике семь напряжённых матчей. Вплоть до последней игры команды поочерёдно обменивались победами, но в шестой игре ярославцы были как никогда близки к кубку. При счёте 3-2 в серии в пользу «Локомотива» за 12 минут до конца шестого матча ярославцы выигрывали в одну шайбу на домашней площадке, но «Ак Барс» вытащил матч. В седьмом матче судьбу кубка решила одна шайба, заброшенная Алексеем Морозовым, который ныне является президентом КХЛ.
Сезон-2015/2016 («Металлург» — ЦСКА — 4-3)
Московские армейцы, бывшие в статусе топ-клуба только второй год, уверенно вышли в финал, где их ждала «Магнитка», в которой по-прежнему на главных ролях были Мозякин, Коварж и Зарипов. ЦСКА разгромил «Металлург» в первом матче, сделав серьёзную заявку на кубок, однако дальше возникли большие трудности. Команды дошли до седьмой игры, где бразды лидерства на себя взял Евгений Тимкин, оформивший дубль. Второй кубок «Магнитки» за три года.
Сезон-2020/2021 («Авангард» — ЦСКА — 4-2)
Вывеска последнего финала повторилась, но вот сценарий разнился кардинально. Хотя в ключевом четвёртом матче можно было подумать, что всё закончено – армейцы, ведя в серии 2-1, выигрывали в две шайбы, однако «Авангард» проявил характер и забросил три шайбы, а победную в овертайме оформил в меньшинстве. Далее омичи за два матча не дали ни разу забить ЦСКА и выиграли свой первый трофей.
Сезон-2011/2012 («Авангард» — «Динамо» Москва — 3-4)
Обе команды уверенно прошли путь до финала, отдав соперникам только по две игры. Но в финале началась самая жара: команды обходились без изобилия шайб, ставя во главе угла оборону собственных ворот. И успех сопутствовал омичам, которые после четырёх игр повели 3-1, сделав серьёзную заявку на то, что кубок снова будет на Востоке. Но команда Олега Знарка уверенно провела две встречи и дошла до седьмой игры, где добивание Якуба Клепиша заставило болельщиков на «Арене-Омск» грустно понурить головы.
Сезон-2009/2010 («Ак Барс» — ХК МВД — 4-3)
«Ак Барс» уверенно начал свой второй финал, поведя 2-0 после двух выездных игр. Однако работяги Олега Знарка выиграли три матча подряд и перевернули ход серии. Но казанцы провернули тот же трюк, что и годом ранее, выиграв две последние встречи. Только в этот раз получилось увереннее – 9:1 по сумме двух встреч. Кубок Гагарина в простонародье начинает называться «Кубком Татарина».
Сезон-2012/2013 («Трактор» — «Динамо» Москва — 2-4)
Путь «Трактора» до финала был настоящей сказкой – команда дважды отыграла дефицит в две победы по ходу первых трёх раундов, выйдя в свой первый финал КХЛ. Но «Динамо» того времени уже зарекомендовало себя как бренд, причём победный. Московская команда поставила на поток минимальные победы, однако челябинцы всё равно были близки к седьмой игре, но Алексей Цветков в овертайме шестого матча принёс «Динамо» второй кубок подряд.
Сезон-2018/2019 («Авангард» — ЦСКА — 0-4)
«Авангард» во второй раз вышел в финал, однако омские фанаты смотрели матчи по телевизору, потому что аккурат перед этим сезоном арена в Омске пришла в негодность, а домашние матчи приходилось играть в Балашихе. ЦСКА же в третий раз за четыре года штурмовал финал, и в этот раз получилось. Да ещё как – армейцы не дали «Авангарду» зацепить ни одного матча, а в последней встрече сделали камбэк со счёта 0:2.
Сезон-2010/2011 («Салават Юлаев» — «Атлант» — 4-1)
Запад в финале вновь представляла самобытная команда, ведомая самым харизматичным тренером той эпохи – Милошем Ржигой. «Салават Юлаев», напичканный звёздами российского и мирового хоккея, на третий сезон смог-таки забраться в финал. Вывеска получилась интересная, однако борьбы не вышло – «Атлант» смог зацепить лишь один матч у монструозной команды Вячеслава Быкова, а Уфа праздновала свой первый Кубок Гагарина, который до сих пор остаётся последним.
Сезон-2017/2018 («Ак Барс» — ЦСКА — 4-1)
Тот плей-офф проводился после Олимпийских игр в Корее, где сборная Россия стала чемпионом. ЦСКА, в составе которого была добрая половина той сборной, подошёл к финалу не в лучших кондициях. Зато «Ак Барс», ведомый Билялетдиновым на тренерском мостике, идеально подготовился к кубковой весне. Игры проходили примерно по одному и тому же сценарию: казанцы открывали счёт, отдавали шайбу и выстраивали оборонительные редуты. Лишь один раз из пяти армейцы сумели открыть счёт, в этой игре они единственную победу и одержали. Данис Зарипов – пятикратный обладатель Кубка Гагарина.
Сезон-2014/2015 («Ак Барс» — СКА — 1-4)
В финале схлестнулись два бывших тренера сборной – Билялетдинов и Быков. СКА, воодушевлённый камбэком с 0-3 в серии с ЦСКА, открыл дверь в свой первый финал с ноги, а у «Ак Барса» на протяжении всей серии не находилось аргументов для борьбы с Ковальчуком, Панариным, Шипачёвым и Дадоновым. В последней игре петербуржцы не оставили шансов казанцам, Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком, но, только получив награду, он молча вручил её Евгению Дадонову.
Сезон-2016/2017 («Металлург» — СКА — 1-4)
Обеим командам хватило четырёх матчей в финале конференции, чтобы закрыть свои серии. Первые матчи финала проходили в Магнитогорске, где Патрик Херсли своим могучим броском рвал сетку ворот, а в Петербурге Данис Зарипов сетовал на «устраивание балета». После четырёх матчей счёт в серии стал 3-1, и СКА, как и два года назад, закончил серию на выезде в пяти матчах.