Такого финала в истории КХЛ ещё не было! Получит ли лига нового чемпиона?

18 апреля в Магнитогорске стартует главное противостояние нынешнего сезона КХЛ – финальная серия плей-офф, в которой сойдутся магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Команда Андрея Разина начнёт серию на домашнем льду, так как получила более высокий посев по итогам регулярного чемпионата. Но делает ли это обстоятельство магнитогорский клуб фаворитом финала Кубка Гагарина?

«Локомотив» произвёл потрясающее впечатление в ходе этого плей-офф. Подопечные Игоря Никитина начали кубковый путь с закрытия важнейшего гештальта. Железнодорожники выбили из борьбы действующего чемпиона ЦСКА, взяв реванш у московского клуба за поражения в трёх последних плей-офф. На протяжении трёх лет подряд ярославцы неизменно завершали поход за Кубком Гагарина после встречи с армейской машиной.

Но в этом году всё изменилось. «Локомотив» завалил дракона и сам стал драконом. Конечно, можно говорить и справедливо рассуждать о том, что нынешний ЦСКА уже был не тем, что раньше. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг хоккеистов «Локомотива», сумевших переступить через себя в сражении со своим самым неудобным соперником последнего времени.

Дальше – больше. На старте противостояния с «Авангардом» во втором раунде плей-офф подопечные Никитина выглядели намного лучше и абсолютно по делу захватили уверенное преимущество – 3-1. В этот момент ярославцы снова словно усомнились в себе, потеряли свою игру и позволили «ястребам» добраться до решающего матча. Омичи вернули серию на домашний лёд, но в решающий момент четвертьфинала Кубка Гагарина «Локомотив» выдал абсолютно идеальный матч, продемонстрировав всё лучшее, что привнёс Никитин в игру команды.

Игорь Никитин в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Не скажу, что давно в хоккее, но иногда такие триггерные точки влияют на ход серии — как в одну сторону, так и в другую. К этому должна быть готова команда. Думаю, что мы после психологической закалки в серии с Омском оказались готовы к этим точкам и воспользовались ими», — эти слова главный тренер ярославцев произнёс после того, как его команда не оставила ни одного шанса «Трактору» в полуфинале Кубка Гагарина, одержав сухую победу в серии – 4-0.

За четыре матча челябинский клуб забросил всего пять шайб. Это нельзя назвать невезением: у «Трактора» просто почти не было моментов. «Локомотив» выглядел той самой машиной, которая набрала мощнейший ход и уже просто не замечает соперников на своём пути. Неудивительно, что в этом плей-офф железнодорожников всё чаще и чаще называют «роботами». Последним подобным термином будущего соперника по финалу Кубка Гагарина описал форвард «Магнитки» Дмитрий Силантьев.

«Они — роботы, а мы — игровики. Посмотрим, будет битва характеров», — приводит слова Силантьева «РБ Спорт».

Магнитогорский клуб действительно куда романтичнее двигался по плей-офф КХЛ. В игре уральской команды были резкие взлёты и стремительные падения. Самое интересное, что зачастую всё это происходило с командой Разина прямо по ходу одного и того же матча. Наиболее показательный пример произошёл в четвёртом матче серии с «Автомобилистом», когда «Магнитка» умудрилась получить 3:5 после того, как вела 3:0 к середине первого периода.

Представить подобный вариант развития событий с «Локомотивом» практически невозможно. Однажды ярославцы упустили преимущество в две шайбы, но это было ещё в переломной серии с «Авангардом», когда команда Никитина только окончательно осознавала, кем она сейчас является. В серии с «Трактором» даже лидерство в одну шайбу не оставляло челябинцам практически никаких шансов на спасение. Ярославцы методично разобрали всех лидеров чёрно-белых, не дав разгуляться никому из ведущих форвардов соперника. Травма голкипера Зака Фукале, разумеется, стала одним из ключевых факторов, но и с ним в воротах «Трактор» вряд ли бы сумел зацепиться за серию.

У «Локомотива» всё прекрасно: шикарный вратарь Даниил Исаев, сверхнадёжная оборона, в которой выделяется Мартин Гернат, и очень ровное нападение, где каждый может сказать своё слово. Стремительный переход на новый уровень осуществил Максим Берёзкин, важные шайбы забрасывает Максим Шалунов, победный опыт привносит Сергей Андронов, а Артур Каюмов по праву претендует на звание самого ценного игрока плей-офф.

«Магнитка» обладает своими козырями. Говоря о силе уральской команды, также нельзя не отметить тот прогресс, которого добились её молодые нападающие. 23-летний Дмитрий Силантьев совершенно точно стал главным открытием этого плей-офф, Роман Канцеров и Данила Юров демонстрируют максимально солидную игру, немного подзатух в последних матчах Никита Гребёнкин, но до этого и он приносил огромную пользу. Денис Зернов с 10 точными бросками является лучшим снайпером Кубка Гагарина, а в остальном у «Магнитки» также очень ровное и сбалансированное нападение.

Андрей Разин в «Металлурге» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но тот романтизм, который демонстрировали уральцы на протяжении большей части плей-офф, в серии с «Локомотивом» может стать фатальным для магнитогорской команды. Ярославцы методично наказывают своих соперников за каждую ошибку, не позволяя вернуться в игру, если уже нарвался на неприятности.

Против команды Никитина может обернуться её потрясающее выступление в третьем раунде. «Локомотив» слишком рано закончил свою серию и очень давно отдыхает. Ярославцы закончили своё противостояние на неделю раньше «Магнитки» и находятся без игровой практики. Ранее «Трактор» как раз и погорел на этом на старте серии с самим «Локомотивом». Теперь ярославцы должны избежать подобной участи. Если команде Никитина удастся сразу же лишить «Магнитку» преимущества домашнего льда, то финал даже может стать скоротечным. Если же уральцы зацепятся за первый матч и почувствуют, что с «Локомотивом» можно играть, то нас может ждать очень крутой финал, в котором романтизм Разина сойдётся с прагматизмом Никитина.

«Металлург» и «Локомотив» впервые в истории сыграют друг с другом в финале КХЛ. Ярославцы вообще никогда ранее не становились обладателем Кубка Гагарина. Они добрались до финальной серии в первый сезон в истории КХЛ – там проиграли «Ак Барсу» – и ждали своей новой возможности в течение следующих 15 лет. Магнитогорцы же в пятый раз сыграют за титул – сейчас на их счету два Кубка (2014, 2016) и два поражения в финалах (2017, 2022). Получит ли лига нового чемпиона или «Металлург» оформит хет-трик, сравнявшись по титулам с ЦСКА и «Ак Барсом»?