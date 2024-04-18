Никита окончательно закрепился в статусе одного из лучших распасовщиков в истории НХЛ и закончил регулярку на мажорной ноте.

Кто MVP, если не он? Кучеров отдал 100-й ассист, а Маккиннон может забыть про «Арт Росс»

Матч «Тампы» и «Торонто», который был для обеих команд последним в регулярном чемпионате, мог войти в историю сразу по двум причинам. Все ждали действий от главных лиц каждого из клубов — Никита Кучеров мог оформить 100-й ассист в сезоне, а у Остона Мэттьюса была последняя попытка стать первым хоккеистом в XXI веке, забросившим 70 шайб за один сезон. Забегая вперёд, скажем, что с задачей справился только один из них.

Но до этого прошло почти два периода. К тому моменту счёт был 3:1 — Ник Пол и Никита Кучеров быстро вывели «Тампу» вперёд, затем Райан Ривз один гол отыграл, но Энтони Дюклер во второй двадцатиминутке восстановил преимущество «молний» в две шайбы.

А за три минуты до второго перерыва «Амали-Арена» взорвалась от удовольствия. «Тампа» получила очередное право на игру в большинстве, и вскоре уже привычный «бампер» привёл к голу Брейдена Пойнта. Однако все побежали поздравлять не канадца, а его ассистента — им был Кучеров, который в последней игре всё-таки смог достичь отметки в 100 ассистов!

Реакция трибун была мощнейшей — зрители очень громко отпраздновали само взятие ворот, не переставая шумели на протяжении нескольких минут, а затем зарядили привычное «Куууч», которое в этот раз звучало ещё громче и протяжнее, чем обычно. В общем, атмосфера была максимально наэлектризованной.

Поздравить соотечественника с историческим достижением — Никита стал первым россиянином и всего пятым игроком в истории НХЛ, сумевшим ассистировать партнёрам не менее 100 раз за сезон — поспешил травмированный Михаил Сергачёв, который пришёл на скамейку «Тампы» и активно похлопал соотечественника-триумфатора по плечу.

Меньше чем через минуту в воротах «листьев» побывала ещё одна шайба, но болельщики «Лайтнинг» никак не могли забыть предыдущую. Под сводами арены разносился чант «MVP! MVP! MVP!», направленный, естественно, в адрес Кучерова. С ними сложно не согласиться — кто, если не он, должен получить звание самого ценного игрока сезона? Конкуренты, конечно, тоже провели отличную регулярку, но достижения Никиты в этом сезоне стоят особняком.

Одно из них — стремительно приближающийся «Арт Росс». По итогам сегодняшней встречи отрыв от Натана Маккиннона, который остался единственным преследователем Кучерова, составил шесть очков. Конечно, можно ожидать от канадца суперигры в матче с «Эдмонтоном», однако кажется, что приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата у Никиты уже в кармане, а Маккиннон может забыть про него. По крайней мере, в этом сезоне.

В оставшиеся 20 минут матча «Тампа» забросила ещё одну шайбу, получив в ответ сразу три. В составе «Торонто» отличился даже Ти Джей Броди, который не забивал на протяжении 110 матчей, однако лучший снайпер, увы, сделать этого не сумел. Увидеть 70-й гол Мэттьюса действительно хотелось, и у него был убойнейший момент для этого. Однако шайба угодила в перекладину, а 12 бросков в створ потащил Мэтт Томкинс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярка подошла к концу для обеих команд — теперь они готовятся к плей-офф. Путь к Кубку Стэнли для «Тампы» начнётся в серии с «Флоридой», а для «Торонто» — в серии с «Бостоном».