Что на самом деле будет, если Континентальная хоккейная лига станет самостоятельной организацией, живущей не по правилам ИИХФ.

Независимая КХЛ — это прекрасно? Нюансы, которые могут испортить жизнь нашей лиге

Постоянные слухи и даже новости о том, что Континентальная хоккейная лига планирует стать независимой от Федерации хоккея России организацией, быть может, и не отвлекла от предстоящей финальной серии плей-офф, но по масштабу события является куда более значимой.

Помимо восторженных реакций от тех специалистов, кому так реагировать положено, прозвучали и более осторожные комментарии. В основном менеджеры обеспокоены тем, каким образом будут выделяться деньги из государственного бюджета и от спонсоров, с учётом неминуемой смены статуса лиги.

Похоже, что у чиновников из ФХР связаны руки – прямо высказывать своё мнение в нынешней политической обстановке они не могут, иначе непременно сделали бы это. Но давайте поразмышляем, какими будут последствия выхода КХЛ из-под юрисдикции ФХР.

Изоляция

Независимость от ФХР нужна КХЛ для того, чтобы не зависеть от регламентирующих документов ИИХФ. В соответствии с ними, те хоккейные организации, которые не признают правил ИИХФ, по сути изолируются – сборные этих стран не будут допущены к участию в Олимпийских играх, чемпионатах мира и других соревнованиях под эгидой материнской организации – ИИХФ.

Казалось бы: членом ИИХФ является ФХР, а не КХЛ, но… Правила едины как для самих организаций, так и для входящих в них клубов, игроков, тренеров и функционеров.

Что это значит? Что в случае отказа КХЛ следовать нормам и правилам ИИХФ, вероятнее всего, будет введён запрет для клубов и хоккеистов лиги на участие в соревнованиях, проводимых ИИХФ.

Вряд ли дело ограничится этим. Возможно, ИИХФ посчитает нужным ввести запрет для хоккеистов и тренеров из стран-участниц ИИХФ на работу в соревнованиях КХЛ. А если запрет будет проигнорирован – последует дисквалификация. Можно каждый день писать комментарии о том, что у нас достаточно топ-игроков, чтобы удовлетворить нужды клубов. Но, к сожалению, это не так.

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) Фото: photo.khl.ru

Потеря международного статуса

У ИИХФ есть рычаги и для создания куда больших проблем нашей лиге. Могут последовать требования к национальным ассоциациям Китая, Казахстана и Беларуси отозвать разрешения на участие своих клубов и игроков в соревнованиях КХЛ. Тогда лига потеряет международный статус и окажется в полной международной изоляции. Даже после того, как все санкции и ограничения, связанные с проведением СВО, будут сняты, бюрократический процесс возвращения в хоккейную семью займёт немало времени.

Единственные организации, которые ИИХФ признаёт «не членами ИИХФ» – НХЛ и АХЛ. Документы ИИХФ подробно описывают правила переходов игроков в клубы этих лиг и возвращения их в систему ИИХФ. То есть права этих североамериканских лиг и их клубов – защищены.

Рене Фазель Фото: photo.khl.ru

Пошаговая инструкция по изоляции второй по величине лиги мира была описана человеком, который знает документы и рабочие процессы ИИХФ досконально – почётным президентом ИИХФ Рене Фазелем. Господин Фазель – практик, он знает, как ведутся дела в международном хоккее.

Поэтому менеджеры и функционеры, которые с опаской отнеслись к инициативе по провозглашению лигой независимости, мыслят в правильном направлении. Все эти шаги в итоге приведут к резкому сокращению финансирования. В нынешних условиях сдержанный скепсис практически равен громогласному заявлению.