«Лежу на полу и писаю в бутылку». Оши рассказал о рецидиве травмы спины

Нападающий Ти Джей Оши заявил, что ещё не принял решения о продолжении карьеры в следующем сезоне. Форварда беспокоит травма спины, из-за которой он вынужден пропускать много матчей. У Оши остался ещё один сезон по восьмилетнему контракту на $ 46 млн.

«Мне нужно сделать много дополнительных вещей, чтобы быть уверенным, что моя спина готова к игре в НХЛ. Я скучаю по тем дням, когда я приходил в раздевалку, пил кофе, может быть, ложился в гидромассажную ванну, надевал форму и шёл играть. Мне это нравилось, пока оно так продолжалось, но теперь мне нужно делать больше для подготовки.

Когда боль в спине обостряется, обычно я буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды. Это отстой, когда такое случается, и я не могу забирать детей или делать что-либо ещё, пока не поеду к доктору в Миннесоту и он меня не восстановит. Тогда я почувствую себя намного лучше», — цитирует Оши RMNB.