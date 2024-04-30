В СКА попрощались с шестью игроками, с которыми клуб не стал продлевать контракт

В СКА попрощались с шестью игроками, с которыми клуб не стал продлевать контракт. Сегодня, 30 апреля, соглашения хоккеистов с петербургским клубом завершились.

«Хоккейный клуб СКА благодарит Артёма Сергеева, Михаила Пашнина, Юхана Маттссона, Брендана Лайпсика, Александра Кадейкина и Артёма Швеца-Рогового за самоотдачу, профессионализм и время, проведённое в Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

30-летний Сергеев в прошедшем регулярном сезоне провёл за СКА 60 матчей, в которых отметился 10 (2+8) очками. 34-летний Пашнин сыграл 20 матчей в регулярке и набрал 8 (2+6) очков.

29-летний Лайпсик, получивший российское гражданство по ходу сезона, набрал лишь 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярного сезона. 29-летний Швец-Роговой вернулся после тяжёлой травмы и сыграл всего пять матчей, в которых отметился результативной передачей. 30-летний Кадейкин провёл первый сезон в составе армейцев, где за 45 матчей регулярного чемпионата набрал 14 (2+12) очков.