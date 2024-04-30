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«Торпедо» сделал квалификационные предложения ряду игроков

«Торпедо» сделал квалификационные предложения ряду игроков
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Хоккейный клуб «Торпедо» сделал квалификационные предложения в виде двусторонних контрактов на два года игрокам Данилу Веряеву, Адаму Гуске, Игорю Ларионову, Бобби Линчу, Дмитрию Бреусу, Дмитрию Дагестанскому, Илье Жаркову, Глебу Чеснокову, Даниилу Омелюсику и Игорю Наумову. Также сроком на один год сделано предложение защитнику Марку Марину.

Помимо этого, нижегородский клуб продлил до 2026 года права на выступающих в Северной Америке Николая Коваленко, Владислава Фирстова, Павла Дорофеева, Егора Замулу и Никиту Охотюка, а также закрепил за собой права на экс-игроков «Чайки» Егора Куприянова и Олега Сенькина.

По истечении контрактов клуб покинули защитники Вячеслав Малов и Мэдисон Боуи, а также нападающий Алексей Кручинин. Игрокам не будут предложены новые контракты.

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