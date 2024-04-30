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«Не знаю, как они терпели так долго». Хоккеист НХЛ об игре «Аризоны» на студенческой арене

«Не знаю, как они терпели так долго». Хоккеист НХЛ об игре «Аризоны» на студенческой арене
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Один из игроков НХЛ рассказал, что в первый год выступления «Аризоны» на студенческой арене в Темпе хоккеистам гостевых команд было любопытно прочувствовать необычную атмосферу игр на маленьком стадионе, однако во второй сезон это стало раздражать.

«Первый год их выступления в этом месте был потрясающим. Мы все были рады это увидеть, и, честно говоря, это было классное место для игры в хоккей. Публика была отличная, громко поддерживала свою команду. Но это был эффект новизны. Когда мы вернулись туда в этом сезоне, никто не горел желанием ехать: «Нам придётся сделать это снова?» Я не знаю, как их игроки терпели это так долго», — цитирует игрока НХЛ ESPN.

Напомним, НХЛ официально объявила о переезде франшизы «Аризоны» в Юту, где команда будет выступать на современной 16-тысячной арене.

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