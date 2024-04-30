Шимон Грубец и ряд бывших игроков КХЛ и НХЛ стали чемпионами в составе «Цюрих Лайонс»

В Швейцарии, в городе Циюрих на стадионе «Свисс Лайф Арена» завершился седьмой матч финальной серии плей-офф Швейцарской хоккейной лиги, в котором местный клуб «Цюрих Лайонс» обыграл «Лозанну» со счётом 2:0. Таким образом, «Цюрих Лайонс» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Швейцарии.

Сухой матч оформил бывший вратарь «Авангарда» Шимон Грубец. В составе «Цюриха» выступал ряд бывших игроков КХЛ: защитник Микко Лехтонен, нападающие Свен Андригетто и Юхо Ламмико.

Также в составе новоиспечённого швейцарского чемпиона выступает ещё ряд бывших НХЛовцев: нападающие Денис Мальгин и Дерек Грант, защитники Дин Кукан и Скотт Харрингтон.

Напомним, Грубец в 2021 году стал одним из главных героев плей-офф, в котором его команда «Авангард» впервые в своей истории завоевала Кубок Гагарина.