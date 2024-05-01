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Андрей Свечников отметился первым голом в текущем плей-офф НХЛ

Андрей Свечников отметился первым голом в текущем плей-офф НХЛ
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В данный момент в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1-й период
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Терявяйнен (Джарвис, Славин) – 01:23 (5x5)     2:0 Свечников (Джарвис, Бёрнс) – 03:13 (5x4)     2:1 Райлли (Барзал, Нельсон) – 03:54 (5x4)     3:1 Кузнецов – 13:22    

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и оформил первый гол в текущем плей-офф. Ему ассистировали форвард Сет Джарвис и защитник Брент Бёрнс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 111 очками. «Айлендерс» расположились на седьмой строчке Востока, в активе команды 94 балла.

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