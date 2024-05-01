Андрей Свечников отметился первым голом в текущем плей-офф НХЛ

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В данный момент в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и оформил первый гол в текущем плей-офф. Ему ассистировали форвард Сет Джарвис и защитник Брент Бёрнс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 111 очками. «Айлендерс» расположились на седьмой строчке Востока, в активе команды 94 балла.