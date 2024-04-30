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Данила Юров — о прогрессе в игре: Разин дал мне доверие, которое не давал Воробьёв

Данила Юров — о прогрессе в игре: Разин дал мне доверие, которое не давал Воробьёв
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал о причинах прогресса в своей игре и сравнил бывшего главного тренера Илью Воробьёва с нынешним Андреем Разиным. По итогам регулярного чемпионата КХЛ Юров стал лучшим бомбардиром «Металлурга».

«Я бы не сказал, что Илья Петрович [Воробьёв] как-то меня зажимал. Где-то я и сам не воспользовался шансами. Не сказал бы, что Илья Петрович как-то плохо на меня повлиял. Просто были определённые моменты в работе. Но я бы не стал его обвинять в чём-то. Он тоже сыграл большую роль в моей карьере – дал путь в КХЛ. Андрей Владимирович [Разин] дал мне доверие, которое не давал Илья Петрович. Но я им обоим говорю спасибо», — цитируют Юрова «Известия».

В прошедшей регулярке Юров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями. В плей-офф 20-летний нападающий провёл 24 матча, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи.

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