«Очень показательная ситуация». Известный эксперт оценил дебют Николая Коваленко в НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил дебют нападающего Николая Коваленко в НХЛ. Россиянин принял участие в четвёртом матче серии «Колорадо» с «Виннипегом».

— Николай Коваленко сыграл первый матч в НХЛ. Что думаете о его дебюте?

— Это очень показательная ситуация, в особенности для молодых хоккеистов, говорящих: «Я сейчас приеду в НХЛ и там всех обрадую своей игрой». Насколько эффективен, полезен и быстр был Коваленко в КХЛ — и насколько ему тяжело играть в НХЛ! Вспомните его слова о том, что он, втыкаясь в игроков Национальной хоккейной лиги, так и не смог никого свалить (смеётся).

Здесь вообще может быть отдельная тема о силовой игре у нас в России и в Северной Америке, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.