Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Захаром Бардаковым. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, соглашение с форвардом рассчитано на один сезон и будет действовать до 31 мая 2025 года.

Бардаков выступает за СКА с сезона-2021/2022. В прошлом сезоне КХЛ нападающий провёл 61 матч за армейцев и набрал в них 16 (7+9) очков. В составе армейцев Бардаков стал обладателем Кубка Континента в 2023 году и двукратным бронзовым призёром чемпионата России (2022 и 2023 годы).

Всего в КХЛ 23-летний нападающий провёл 191 матч, в котором набрал 53 очка — забросил 23 шайбы и отдал 30 результативных передач с показателем полезности «+10». Помимо СКА, хоккеист выступал за «Витязь», за который начинал карьеру в КХЛ.