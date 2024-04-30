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Один из лидеров «Сиэтла» не хотел играть в команде за главного тренера Дэйва Хэкстола

Один из лидеров «Сиэтла» не хотел играть в команде за главного тренера Дэйва Хэкстола
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Журналист ESPN Эмилия Каплан рассказала подробности увольнения Дэйва Хэкстола с поста главного тренера «Сиэтла». По информации журналистки, один из лидеров «Кракен» обратился к руководству клуба и заявил, что не будет играть в команде, если Хэкстол останется главным тренером.

Хэкстол возглавлял «Сиэтл» с первого же года существования команды. В сезоне-2022/2023, на второй год во главе клуба, Хэкстол сумел привести «Кракен» к 46 победам и 100 набранным очкам. В розыгрыше Кубка Стэнли «Кракен» в первом раунде выбили на тот момент действующего чемпиона НХЛ, «Колорадо Эвеланш», а во втором раунде уступили «Далласу» в седьмом матче серии.

В нынешнем сезоне «Сиэтл» не смог пробиться в плей-офф НХЛ, заняв 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда набрала 81 очко.

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