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Нападающий Остап Сафин принял квалификационное предложение «Лады»

Нападающий Остап Сафин принял квалификационное предложение «Лады»
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Нападающий Остап Сафин принял квалификационное предложение «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Новый контракт с форвардом имеет двусторонний характер и рассчитан на два сезона. Ранее сообщалось, что Сафин может перейти в петербургский СКА.

В прошедшем регулярном сезоне Сафин провёл 67 матчей, в которых набрал 36 очков — забросил 13 шайб и отдал 23 результативные передачи с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету форварда пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-2».

В юном возрасте Сафин выступал в Чехии в системе пражской «Спарты», а затем отправился в Северную Америку, где играл за различные молодёжные команды из Канады, а также провёл несколько сезонов в АХЛ.

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