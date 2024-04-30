Владельцы «Аризоны» экономили деньги, отказавшись от принтера и копира в тренерской клуба

Инсайдер НХЛ Грег Вышински рассказал об абсурдных способах руководства «Аризоны» сэкономить и сократить траты на клуб.

«Творческий подход команды был постоянным источником беспокойства в лиге. На протяжении многих лет были случаи, когда «Койоты» экономили деньги. «Койотс» старались останавливаться в гостиницах меньшего размера, чем предусмотрено коллективным договором. Владельцы пытались всячески урезать траты, например, убирая принтер и копировальный аппарат из тренерской комнаты команды.

Несколько источников сообщили, что «Койоты» либо задерживают оплату счетов в отеле, либо иногда просто вычёркивают общую сумму и платят другую. Другие источники указали, что местные предприятия обращались к клубу с просьбой о выплате им задолженностей, однако в клубе им предлагали вернуть лишь часть суммы, а затем пытались договориться о том, чтобы они взяли ещё меньше, чем было оговорено изначально», — цитирует Вышински ESPN.