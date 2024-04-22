Овечкин даже ни разу не попал в створ.

«Рейнджерс» раскатали «Вашингтон» за две минуты! Всё решил гениальный Панарин

О том, как «Вашингтон» и «Рейнджерс» попали в плей-офф, уже было сказано многое. Так что одно это уже ставило «столичных», чудом вырвавших путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли, в позицию явного аутсайдера. Немудрено — против них чемпион регулярки.

Первый матч серии, однако, начался с давления «Вашингтона» и игры в большинстве. Александр Овечкин пару раз не смог подстроиться под бросок, Джон Карлсон единожды едва не пробил Игоря Шестёркина. В итоге «Кэпиталз» свой шанс не использовали.

А спустя всего пару минут уже «Рейнджерс» выпала возможность разыграть численное преимущество. Хозяева закидали, буквально затерроризировали гостей, но забить также не смогли.

Артемий Панарин несколько раз брал игру на себя и эффектно переигрывал соперников, но его броски «похищались» голкипером «Вашингтона» Чарли Линдгреном.

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По итогу первый период завершился серьёзным и ожидаемым давлением «рейнджеров», которые, однако, не смогли извлечь из этого выгоды.

На старте второго игрового отрезка «столичные» создали потрясающий момент. Сонни Милано получил передачу на правом фланге и отдал поперечную передачу на Макса Пасиоретти — тот не смог попасть по шайбе. Перед ним были пустые ворота!

А на 25-й минуте «столичные» пропустили. Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе убежал в атаку и завёз шайбу в чужую зону. Джимми Веси у лицевого борта выиграл борьбу и скинул на пятачок — и оттуда Ремпе переправил шайбу в ворота! 1:0 — и первый гол в серии неожиданно забивает тафгай.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

А через 33 секунды «рейнджеры» удвоили преимущество. Алекси Лафреньер жёстко сыграл против защитника «Кэпс» Винсента Иорио, впечатав соперника в борт и отобрав шайбу. Нападающий отпасовал на Винсента Трочека, тот — на Панарина, а Артемий во второй раз «пробил» Линдгрена.

Иорио в этом эпизоде получил травму и ушёл в раздевалку.

А менее чем через две минуты третья шайба залетела в ворота «Вашингтона». Баркли Гудроу выиграл вбрасывание, Веси первым успел на подбор и бросил — 3:0!

Прошло чуть больше минуты — и «Вашингтон» отыграл один гол. Том Уилсон получил передачу от Алексея Протаса и отдал на пятачок. Там шайба попала в защитника Мартина Фехервари и от него залетела в ворота. 1:3! Появилось ощущение, что интрига ещё не умерла в этом матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

До конца периода «столичные» смогли создать несколько опасных моментов, но их активность быстро сошла на нет. «Рейнджерс» вновь перехватили инициативу.

На старте третьего периода счёт едва не стал 4:1. Хозяева убежали в контратаку два в один, завершившуюся мощным броском. Линдгрен уже был отыгран, но шайба попала в каркас ворот и вылетела обратно в поле.

А на 56-й минуте счёт стал 4:1. Крис Крайдер после шикарного паса убежал один на один и эффектно переиграл голкипера «Кэпиталз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В итоге «Вашингтон» больше ничего толком и не смог создать. Лидер «столичных» Александр Овечкин не нанёс бросков в створ и заработал показатель полезности «-1». Протас при этом стал лучшим в составе гостей, бросив аж шесть раз.

А «Рейнджерс» готовятся ко второму матчу с хорошим настроением. Ведь они повели в серии — 1-0.