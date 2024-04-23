Макдэвид начал плей-офф НХЛ в режиме зверя! Установил рекорд века, оформив пять голевых

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» последними из участников Кубка Стэнли начали выяснять отношения в первом раунде. Старт серии был дан на площадке «нефтяников» — и он получился под стать текущему ходу плей-офф.

Хотя до середины матча игра была односторонней — «Ойлерз» делали с соперником что хотели, отправив в ворота «королей» четыре безответные шайбы за первые полчаса встречи. Среди них был гол новичка «Эдмонтона» Адама Хенрика, пополнившего состав команды накануне дедлайна обменов. 34-летний форвард забросил первую шайбу в Кубке Стэнли с 2012 года. Расстояние между двумя голами составило 4333 дня — это наибольший промежуток в истории НХЛ!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Однако затем интрига возродилась — «Лос-Анджелес» успел трижды забросить до второго перерыва! Засчитали, правда, только два гола, однако на третий период «Кингз» выходили в явно приподнятом настроении и с надеждами восстановить равновесие.

Эти надежды были очень быстро разбиты — уже на второй минуте заключительной трети Леон Драйзайтль наказал соперника за удаление, полученное в концовке предыдущего отрезка, а ещё через несколько минут Зак Хайман реализовал ещё одно большинство своей команды, оформив первый хет-трик в плей-офф. На лёд «Роджерс Плэйс» полетело огромное количество кепок — так много, возможно, не было ещё никогда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во всех случаях первым ассистентом Хаймана был, естественно, Коннор Макдэвид. Капитан «нефтяников» начал этот розыгрыш Кубка Стэнли с особым настроем — сегодня он записал на свой счёт пять (!) голевых передач, став первым игроком с подобным достижением в плей-офф за 26 лет — с 1998 года! Теперь на счету Макдэвида 51 ассист в 50 матчах в постсезоне — больше него за такой отрезок отдавали только Марио Лемье (54) и Уэйн Гретцки (69). Коннор сразу решил включить режим зверя!

Ассистентский покер сегодня оформил защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, который вышел на шестое место в истории лиги по количеству голевых пасов (30) за первые 30 матчей в плей-офф, обойдя Сергея Зубова (29). У Бушара, впрочем, ещё есть возможность улучшить этот результат — сегодня была его 29-я игра в Кубке Стэнли.

«Лос-Анджелес» проснулся под конец основного времени, отыграв две шайбы усилиями Дюбуа и Мура, чьи удаления как раз и были реализованы в третьем периоде, но было уже очень поздно. «Королям» пришлось заменить голкипера на шестого полевого игрока, однако это привело лишь к ещё одному голу «нефтяников». 7:4 — «Эдмонтон» начинает плей-офф с яркой убедительной победы.