Уйдут из хоккея без трофея? 5 ветеранов в плей-офф НХЛ, ещё не выигрывавших Кубок Стэнли

Это может быть последний шанс для лучшего ветерана сезона, легенд нескольких клубов и одного из лучших защитников современности.

Джо Павелски и Брент Бёрнс семь раз выходили в плей-офф, будучи товарищами по «Сан-Хосе», добрались до финала конференции и прошли весь путь до финала Кубка Стэнли в 2016 году под руководством Питера Дебура. Зак Паризе вывел «Нью-Джерси» в финал розыгрыша в 2012 году.

Все эти походы закончились поражениями.

Павелски и Райан Сутер в данное время снова одноклубники в команде Дебура — теперь уже в «Далласе». Паризе, поиграв несколько лет вместе с Сутером в «Миннесоте», сейчас выступает в стане соперников из «Колорадо», а Бёрнс — защитник №1 «Каролины».

Они являются одними из самых возрастных и самых опытных ветеранов в плей-офф НХЛ в этом году. Теми, кто никогда не поднимал над головой Кубок Стэнли. Группой игроков, которые хотели бы присоединиться к компании Рэя Бурка и Лэнни Макдональда и выиграть трофей до того, как повесят коньки на гвоздь.

Джо Павелски

Джо Павелски Фото: AP/TASS

Павелски сыграл более 1500 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф за «Сан-Хосе» и «Даллас» с момента своего дебюта в НХЛ в 2006 году. Восемь лет назад он был лучшим снайпером розыгрыша Кубка Стэнли, а также разделил первое место по количеству матчей в «пузыре» плей-офф 2020 года. Джо долгие годы является одним из самых уважаемых нападающих своего поколения.

«Джо, он настоящий профессионал, — сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл. — Он просто всё делает правильно. Он делал это всю свою карьеру».

Травмы мешали уроженцу Висконсина на этом пути. Помимо прочего, он пережил сотрясение мозга в первом раунде прошлого плей-офф. В июле ему исполнится 40 лет, он снова станет свободным агентом. Так что это может быть его последняя попытка завоевать Кубок Стэнли.

«Ты всё ещё хочешь этого, тебе всё ещё нужны возможности, — сказал Павелски. — И у нас здесь прекрасная возможность, ребята играют хорошо. Парни понимают, что это отличный шанс».

И в поход за кубком этих ребят поведёт 39-летняя звезда, набравшая 67 (27+40) очков в минувшей регулярке.

Райан Сутер

Райан Сутер Фото: AP/TASS

Ни один действующий игрок не сыграл в НХЛ больше матчей без кубка, чем Сутер — надёжный защитник «Нэшвилла», «Миннесоты», а теперь и «Далласа». В январе ему исполнится 40 лет. В отличие от Павелски, его контракт рассчитан и на следующий сезон.

Возможно, разницу для Сутера, который в среднем проводит около 19 минут за матч, создаст Дебур, который надеется вывести в финал третью команду и впервые выиграть кубок. Не повредит, если молодые товарищи по команде – такие, как Миро Хейсканен и Эса Линделль, — будут помогать на синей линии. Пришедший в дедлайн Крис Танев также может внести важный вклад, чтобы позволить Сутеру сыграть лучше, когда возникают опасные ситуации.

«Крис Танев — фантастический защитник. Его приход позволил Сутеру играть меньше времени и благодаря этому стать более эффективным», — сказал бывший хоккеист, а ныне аналитик ESPN Рэй Ферраро.

Марк Джиордано

Марк Джиордано Фото: AP/TASS

Состав «Торонто» почти полностью состоит из игроков, не выигрывавших Кубок Стэнли. Самым старшим из них является Марк Джиордано, которому в октябре исполнится 41 год и который почти наверняка проводит свой последний сезон.

Джиордано выиграл «Норрис Трофи» как лучший защитник НХЛ в сезоне-2018/2019, ближе к концу своего пребывания в «Калгари». Он был первым игроком и первым (и до сих пор единственным) капитаном в молодой истории «Сиэтла». Как и Павелски, Марк является целеустремлённым хоккеистом, обладающим соревновательным духом, и глубокоуважаемой персоной в НХЛ.

Брент Бёрнс

Брент Бёрнс Фото: AP/TASS

Больший, крупный, со своей массивной бородой, Бёрнс при росте 195 см и весе 104 кг остаётся внушительной силой с пушечным выстрелом. В прошлом месяце ему исполнилось 39 лет, и он проводит свой второй сезон за «Каролину», которая в прошлом году проиграла «Флориде» в финале Восточной конференции.

Возможно, это его лучший шанс завоевать титул с 2016 года, когда он играл за «Сан-Хосе», особенно после того, как «Харрикейнз» приобрели Джейка Гюнцеля и Евгения Кузнецова в дедлайн обменов, чтобы удовлетворить все потребности в атаке. Бёрнс обеспечивает огневую мощь сзади и проводит в среднем почти 22 минуты за матч.

«Он знает, что у него не так уж много возможностей для завоевания кубка, — сказал главный тренер «ураганов» Род Бриндамор, выигравший Кубок Стэнли в свой 16-й сезон в качестве капитана «Харрикейнз» в 2006 году. — Но я думаю, что вся наша команда это знает. Мы ценим это. У нас есть время».

Зак Паризе

Зак Паризе Фото: AP/TASS

Паризе едва не опоздал, подписав контракт с «Колорадо» лишь в конце января, незадолго до перерыва на Матч звёзд. Зак мог уйти, не сыграв больше половины сезона и гордясь своей долгой карьерой, включающей серебряную олимпийскую медаль 2010 года.

Вместо этого Паризе присоединился к претенденту на кубок, который снова мог бы побороться за трофей вместе с кандидатом на звание MVP сезона Натаном Маккинноном и претендентом на «Норрис Трофи» Кейлом Макаром. Чемпионство может стать для франшизы вторым за три года. 39-летний Паризе понимает, насколько это серьёзный вызов, спустя 12 лет после того, как добрался до финала с «Нью-Джерси».

«Я более глубоко осознаю, насколько это тяжело, — сказал Паризе, которому в июле стукнет 40. — Я всегда вспоминаю свои первые несколько лет в «Джерси». Мы выходили во второй раунд, кажется, три года подряд. Ты думаешь: «Хорошо, это естественный прогресс, мы доберёмся и до третьего раунда». А потом внезапно тебя пару раз выбивают в первом раунде. Ты просто не понимаешь. Это сложно».