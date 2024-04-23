Ярославль упускает и второй кубок? СКА разгромно побеждает в финале МХЛ даже без лидера

Клубы системы «Локомотива» всего несколько дней назад уверенно входили в финальную стадию сезона. Ярославцы казались явными фаворитами финала Кубка Гагарина, а перед этим ещё и взяли первую встречу финала МХЛ. Приметы в хоккее работают не всегда, но во всех предшествующих финалах Кубка Харламова побеждала команда, за которой оставался первый матч: это уже походило на полную корреляцию.

Однако и у основы всё не задалось, и молодёжка стала спотыкаться. «Локо» вёл во второй игре на домашнем льду и умудрился проиграть матч на последней минуте, хотя бо́льшую часть встречи сдерживал невероятно глубокую для МХЛ атаку «сорок шестых». В третьем матче в Петербурге хозяев поддерживал почти полный Ледовый — не рекордная аудитория, конечно, но почти девять тысяч зрителей стали шикарным результатом для молодёжной лиги. Это помогло одержать минимальную победу — и вновь «Локо» вёл почти весь матч, а СКА сделал результат за полторы минуты.

Изменения в составах были небольшими, СКА воспользовался своей ротацией для перемен в третьем звене, а «Локо» чуть подёргал нижние тройки в целом. Относительно спокойное начало первого периода запомнилось травмой, которую получил Иван Демидов: главный русский форвард грядущего драфта попал в «коробочку», которую устроили защитники ярославцев, неудачно приземлился на колено и с трудом дошёл до скамейки. Позже Демидов пытался вернуться на лёд, но не смог: в этой игре он провёл лишь три минуты.

Демидов на уровне МХЛ — тотально доминирующий игрок и однозначный лидер всей системы. Казалось бы, его потеря скажется на атакующем потенциале СКА, однако у питерского клуба невероятная глубина (в принципе, как и во всех клубах системы), и отсутствие Демидова было компенсировано. Счёт открыл Григорий Осипов: защитник Иван Выдренков немного повозился с шайбой, выжидая момента — игроки гостей допустили позиционную ошибку, Осипов остался в одиночестве, получил моментальный перевод и забил.

Через минуту забил Даниил Лазутин. Вы могли подзабыть этого форварда, а ведь летом 2020-го он был одним из трёх топовых юниоров динамовской школы, которые отправились в Петербург в обмен на Дмитрия Кагарлицкого. И если Павел Минтюков уже заиграл в основе «Анахайма», а Никита Чибриков после мыканья по КХЛ провёл очень сильный сезон в АХЛ, то Лазуткин чуть потерялся в глубинах питерской ротации, не поднимаясь на взрослый уровень. Сейчас Даниил заявляет о себе — он отметился хет-триком во втором матче финала. Сегодня Лазутин замкнул пас на пустые ворота после того, как Владислав Романов продавил защитника и оформил фланговый проход.

У «Локо» перестала работать невероятная спецбригада большинства, которая могла склонить в свою сторону оба ярославских матча. Кроме того, Павел Мойсевич, которого после провала в первой встрече профилактически посадили в запас во второй игре, после этого вернулся тем человеком, который бил рекорды по «сухим» сериям в КХЛ. Белорусский кипер и в третьем матче отразил 28 бросков из 29, а сегодня остался непробиваемым.

Ну а у СКА в начале второго периода снова сработала та же связка Лазутин — Романов: защита Ярославля позиционно провалилась в своей зоне, и на этот раз уже Даниил навёл шороха в чужой зоне и ассистировал Романову. И нельзя сказать, что у «Локо» не было хороших моментов, чтобы забивать, но их как будто подводила та же болезнь, что и у основы — по чистому мастерству это не лучшая ярославская команда, которая выходила в такие финалы. Игроки гостей пару раз попадали в каркас, а чаще всего им мешал Мойсевич.

А вот СКА своё большинство всё-таки реализовал — дубль на счету Осипова, которому помог Семён Синяткин, идеально закрывший Сергея Мурашова. Несмотря на разгромное поражение, как-то обвинять ярославского кипера в этом сложно, слишком уж откровенно проваливалась защита гостей моментами. В третьем периоде «Локо» больше попадал в створ, но обычно эти попытки шли с дальней дистанции — ну а в самой концовке Никита Недопёкин реализовал ещё одно большинство, и СКА сохранил для Мойсевича «сухой» матч.

Права на видео принадлежат Молодёжной хоккейной лиге. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале МХЛ.

Перед Ярославлем теперь маячит неприятная перспектива — проиграть оба финала на своём льду, так как финал МХЛ переезжает в Ярославль. Впрочем, в МХЛ команда Олега Таубера фаворитом и не была: уж слишком силён на бумаге и глубок этот состав «сорок шестых», которых даже смена тренера по ходу плей-офф не сбила с пути. Сейчас не помешала даже травма лидера: выйдет ли теперь Демидов в пятом матче или рисковать не будут?