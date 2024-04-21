«За карьеру я не пропускал матчей плей-офф». Сергачёв о тренировке в общей группе «Тампы»

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв поделился эмоциями от своей первой тренировки в обычном джерси впервые после операции. Россиянин тренировался в общей группе накануне первого матча серии с «Флоридой».

«Все подходили ко мне и говорили, что мне идёт эта майка, было приятно. Конечно, странные ощущения, ведь за свою карьеру я не пропустил ни одной игры плей-офф НХЛ. Каждый год я играл в плей-офф, но сейчас моя задача — подготовиться. Если тренер скажет мне играть, я буду играть. Теперь это моя работа – болеть за ребят, и, надеюсь, мы одержим несколько побед», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения, 20 декабря, Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция.