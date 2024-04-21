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«За карьеру я не пропускал матчей плей-офф». Сергачёв о тренировке в общей группе «Тампы»

«За карьеру я не пропускал матчей плей-офф». Сергачёв о тренировке в общей группе «Тампы»
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Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв поделился эмоциями от своей первой тренировки в обычном джерси впервые после операции. Россиянин тренировался в общей группе накануне первого матча серии с «Флоридой».

«Все подходили ко мне и говорили, что мне идёт эта майка, было приятно. Конечно, странные ощущения, ведь за свою карьеру я не пропустил ни одной игры плей-офф НХЛ. Каждый год я играл в плей-офф, но сейчас моя задача — подготовиться. Если тренер скажет мне играть, я буду играть. Теперь это моя работа – болеть за ребят, и, надеюсь, мы одержим несколько побед», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения, 20 декабря, Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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