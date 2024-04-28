Такого в хоккее ещё не было! Сборная проиграла три матча 3:99, а потом саботировала игру

Если вам интересен юниорский чемпионат мира по хоккею, то вы безнадёжно отстали от моды — в узбекистанских городах Ташкент и Самарканд в эти дни проводится юниорский Кубок Азии и Океании, в котором принимают участие 10 сильнейших команд этих частей света: Таиланд, Узбекистан, Иран, Малайзия и Кувейт в группе А и Монголия, Индонезия, Объединённые Арабские Эмираты, Индия и Макао в группе В.

27 апреля в одном из матчей хозяева турнира встретились со сборной Кувейта. Узбекистан, ставший победителем в прошлом году, был явным фаворитом в этом матче — предыдущие две встречи на турнире они выиграли со счётом 48:0, в то время как представители небольшого государства, расположенного на побережье Персидского залива между ОАЭ и Ираком, проиграли все три матча с ужасающим общим результатом 3:99. Кувейтцы, дебютировавшие на мировой арене, пропустили 57 безответных шайб от сборной Таиланда, дважды поразили ворота малазийцев, при этом 17 раз доставая шайбу из своих ворот, а также устроились на 1:25 с географическими соседями из Ирана.

В матче с действующими чемпионами Кувейт держался сухим почти три минуты, а затем шайбы начали залетать в ворота арабской команды одна за другой. К исходу первого периода красный свет за спиной бедного голкипера кувейтцев зажёгся 17 раз, после чего прозвучала сирена, прервавшая эти мучения.

Заниматься мазохизмом и дальше гости не захотели — и просто саботировали игру, не выйдя на второй период: Кувейт собрал вещи и уехал прямо в перерыве. Молодые узбекистанские хоккеисты вышли на лёд в ожидании соперников, однако они так и не появились. Хоккеисты какое-то время оставались на площадке, весело общались и даже фотографировались на память. Лишь после того, как положенные пять минут ожидания истекли, на арене вновь прозвучала сирена, а диктор объявил о техническом поражении сборной Кувейта. Игроки поблагодарили пришедших на эту игру зрителей и поехали готовиться к следующему матчу.

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«Тренерский состав Кувейта принял решение не выходить на лёд. К сожалению, такие моменты случаются. Технически было видно, что команда не готова к турниру. То, что приехали — уже молодцы. Но были бы вдвойне молодцы, если бы закончили этот матч. Если бы мы были на их месте, мы были бы обязаны доиграть. Мы так [как Кувейт] поступить не можем. Если ты вышел на этот матч, то обязан доиграть. Либо не должен приезжать на турнир. Ребята должны приезжать, понимая, куда они приезжают, и учитывать соответствие сил», — сказал после матча главный тренер сборной Узбекистана Абдумаджид Насиров.

Для сборной Кувейта турнир на этом закончился, а вот узбекистанцы будут биться за право во второй раз поднять трофей над головой.