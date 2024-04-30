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Новости дня в хоккее за 29 апреля 2024 года, победа сборной Казахстана в матче ЮЧМ, Хмелевски остаётся в Салавате

Казахстан добился исторической победы, «Салават» сохранил звезду КХЛ. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 29 апреля 2024 года
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ЦСКА простился с Михаилом Григоренко, а Андрей Светлаков станет игроком «Трактора».

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 29 апреля 2024 года.

Сборная Казахстана одержала первую победу в истории в элитном дивизионе ЮЧМ

В Финляндии, в городе Вантаа на «Трио-Арена» завершился матч группового этапа юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) по хоккею, в котором встречались сборные Казахстана и Чехии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала национальная команда Казахстана.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Роман Большедворский, Корней Корнеев, Александр Перкин, а решающий гол забил Мстислав Шипилин.

У национальной команды Чехии отличились Ондржей Кос, Адам Бенак и Адам Ехо.

Эта победа стала первой для сборной Казахстана в элитном дивизионе ЮЧМ в истории. Отметим, что чехи уже выигрывали на этом ЮЧМ. В первом матче со счётом 3:0 они одолели Швейцарию, а в третьей встрече оказались сильнее Швеции в серии буллитов.

«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Хмелевски

«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Хмелевски.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, новое соглашение с 24-летним американцем рассчитано на три года. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании. По информации «Чемпионата», зарплата американского форварда составит 100 млн рублей за сезон. Таким образом, всего хоккеист заработает 300 млн рублей за три года.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 24-летний американский форвард провёл шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх.

Всего в КХЛ на счету Хмелевски 146 матчей, в которых американский форвард набрал 116 (59+57) очков.

Форвард Никита Гребёнкин подписал контракт с «Торонто»

Нападающий Никита Гребёнкин подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Контракт рассчитан на три сезона.

«Никита Гребёнкин подписал трёхлетний контракт новичка с «Лифс». Он вступает в силу немедленно», — написал журналист Крис Джонстон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

27 апреля стало известно, что «Металлург» расторг контракт с форвардом, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ. При этом права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остались у «Магнитки». Гребёнкин был выбран канадским клубом на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.

Напомним, в прошедшем сезоне 20-летний хоккеист сыграл 90 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 46 очков.

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Бобровский стал одним из финалистов «Везина Трофи»

Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список трёх финалистов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи».

Среди них оказался российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Два других претендента — Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс» и Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».
В завершившейся регулярке Бобровский провёл 58 матчей, одержал 36 побед, шесть из которых — «на ноль», имея 91,5% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,37.

На счету Хеллебайка 60 встреч, 37 побед, пять «сухих» матчей, 92,1% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,39.

У Демко — 51 игра, 35 побед, пять «сухих» матчей, 91,8% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,45.

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ЦСКА простился с Михаилом Григоренко

Нападающий Михаил Григоренко покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля. Армейский клуб попрощался со своим воспитанником.

«В составе главной команды Григоренко провёл в общей сложности 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время Михаил трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и четыре раза стал чемпионом страны! Добавим к этому MVP плей-офф 2023 года и звание лучшего снайпера клуба в российской истории! Это было классное путешествие. До новых встреч на льду!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Напомним, ЦСКА завершил прошедший сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».

Андрей Светлаков подпишет долгосрочный контракт с «Трактором»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Андрей Светлаков в предстоящем сезоне станет игроком челябинского «Трактора». Сообщается, что речь идёт не об однолетнем контракте, а о более длительном соглашении, о чём уже есть общая договорённость между сторонами. После 30 апреля о сделке будет объявлено официально.

В прошедшем регулярном чемпионате 28-летний Светлаков провёл за ЦСКА 59 матчей, в которых набрал 29 очков — забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего пять матчей и одна результативная передача. На данный момент всю карьеру в КХЛ форвард провёл в составе московских армейцев.

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