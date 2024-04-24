«Сейв столетия!» Бобровский сотворил нечто, во что трудно поверить

Боб сначала послал «молний» в нокаут, а потом поцелуи — американским фанатам.

Несмотря на счёт, «Флорида», по сути, не оставила шансов «Тампе» в первом матче серии. «Пантеры» переиграли «молний», а Сергей Бобровский, кажется, вспомнил прошлогодний плей-офф и вновь включил мод монстра.

Вторая встреча также началась под полным контролем хозяев. Уже на седьмой минуте «Флорида» открыла счёт благодаря расторопности Сэма Беннетта. Нападающий втащил шайбу в зону, прострелил на пятачок и, проехав за воротами, сам же успел на добивание. Беннетт бросал уже по пустому углу — Андрея Василевского зацепили, он был уже отыгран.

После видеопросмотра судьи засчитали гол.

На 16-й минуте проблемы «Тампы» удвоились. При игре в большинстве «Пантерз» разыграли шайбу, Василевский совершил сейв, но тут же на добивании расторопнее всех оказался Владимир Тарасенко — 2:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй период, однако, стартовал с быстрого гола «Лайтнинг». «Тампа» сразу перехватила преимущество, довела шайбу до Энтони Дюклера, тот бросил от синей — а на пятачке Брейден Пойнт удачно подставил клюшку. 1:2!

Меньше пяти минут понадобилось гостям, чтобы и вовсе сравнять счёт! «Тампа» получила возможность сыграть в большинстве. Никита Кучеров перевёл на Виктора Хедмана, защитник отпасовал в левый круг вбрасывания, и Стивен Стэмкос мощно и точно бросил — без шансов для Бобровского. 2:2!

А после этого произошёл, пожалуй, самый важный момент матча. На 36-й минуте «Тампа» убежала в контратаку. Энтони Чирелли бросил — мимо ворот. Тем не менее шайба, попав в борт, отскочила на Виктора Хедмана, который хитро отдал поперечный пас вдоль ворот вместо броска. Бобровский, казалось, уже был отыгран — ну не успевал бы он переместиться! А Мэтт Дамба бросал наверняка — по пустым. Но Боб каким-то чудом успел развернуться и выставить ловушку. Уже тыльной стороной. И спас! Сергей смог таким образом парировать бросок Дамбы, совершив чудо-сейв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В этот момент в социальных сетях началось настоящее безумие!

«Одно из лучших выступлений вратарей в плей-офф за тот период, свидетелем которого я когда-либо был. Это был режим чокнутости от Боба. Как он спасает?! Боб, ты чудо природы. Прощай, паховая область для большинства парней. Бобровский сделал сейв всего розыгрыша плей-офф. Боже мой, какой период для Боба. Должно быть 4:2 в пользу «Лайтнинг». Абсурд», — написал известный журналист Пол Биссоннетт.

«О боже мой, Боб! Сейв века! Боб рехнулся!» — написала официальная страница подкаста Spittin' Chiclets.

«Боб только что сделал один из величайших сейвов в истории НХЛ!» — отреагировал журналист Харви Фиалков.

После суперсейва Сергей сделал ещё одно сумасшедшее спасение. Чирелли ещё раз попытал удачу, выехал один на один и обыграл голкипера, объехав его. Однако Боб выставил ногу — и Энтони бросил именно в неё!

ВИДЕО

В итоге команды ушли на перерыв с равным счётом — хотя должна была вести «Тампа». Бобровский вовремя сбросил напряжение, дважды неприятно «уколол» гостей. И сохранил шансы «Флориды».

Третий период прошёл ровно, но без голов. Команды ушли в овертайм. И довольно быстро определили победителя. Картер Вераге получил передачу от Антона Лунделля, прокрался по пятачку, объехав Василевского, и бросил под самую перекладину — без шансов для Андрея, оставленного на растерзание сопернику!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В итоге «Флорида» забрала второй матч серии. Теперь счёт 2-0 в пользу «пантер», и для «Тампы», какой бы опытной она ни была, это серьёзный удар.

ВИДЕО

А герой дня Сергей Бобровский после матча радостно посылал воздушные поцелуи болельщикам на «Амерант Банк Арене». Он как никто другой заслужил эту победу — и отпраздновать её с фанатами.