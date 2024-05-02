«Авангард» укрепил защиту, у «Торпедо» новый менеджер. Главные трансферы дня КХЛ

В КХЛ прошёл второй день трансферного окна. Рассказываем о наиболее интересных событиях 2 мая в лиге.

Нападающий «Салавата Юлаева» Башкиров принял контрактное предложение «Металлурга»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Металлурга». Теперь у уфимцев есть неделя, чтобы повторить условия магнитогорцев и оставить Башкирова в «Салавате».

В прошедшем сезоне 22-летний Башкиров провёл в регулярном чемпионате 64 матча, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+10». В плей-офф на счету нападающего два гола в шести матчах серии с «Трактором».

Бывший специалист тренерского штаба «Лады» возглавил «Витязь»

Павел Десятков стал новым главным тренером «Витязя», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Весной 2023 года «Сокол» под руководством Павла Десяткова вышел в финал Кубка Петрова и добился лучшего результата в своей истории – завоевал серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги.

Летом прошлого года Павел Десятков вошёл в тренерский штаб Олега Браташа в тольяттинской «Ладе», которая в сезоне-2023/2024 вернулась в КХЛ. По итогам регулярного чемпионата тольяттинская команда заняла седьмое место в конференции «Восток» и вышла в плей-офф, где уступила в серии из пяти матчей омскому «Авангарду» в первом раунде.

«Торпедо» подписало контракт с экс-форвардом «Адмирала» и продлило соглашение с Атанасовым

«Торпедо» подписало контракты с нападающими Данилом Савуновым и Антоном Берлёвым, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с Савуновым рассчитан на один сезон, с Берлёвым — на два. Также хоккейный клуб «Торпедо» продлил срок действия контракта с нападающим Василием Атанасовым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

Берлёв был одним из лучших бомбардиров «Адмирала», где за два сезона набрал 54 (19+35) очка в 121 матче. Антон дважды становился победителем ВХЛ, поднимая над головой Кубок Петрова.

23-летний Савунов в прошедшем сезоне получал практику в ВХЛ, выступая за новокузнецкий «Металлург». В 19 матчах уроженец Нижегородской области набрал 10 (6+4) очков.

Василий Атанасов принял участие во всех пяти встречах с участием «Торпедо» в Кубке Гагарина, отметившись тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 на его счету 40 (19+21) очков в 46 играх с коэффициентом полезности «+11».

СКА получил 18-летнего вратаря Егора Заврагина в результате обмена с «Югрой»

СКА и «Югра» совершили обмен, в результате которого петербургский клуб получил 18-летнего вратаря Егора Заврагина. В обратном направлении в клуб ВХЛ отправились нападающие Матвей Кабуш и Егор Гурзанов и денежная компенсация.

В предыдущем сезоне Заврагин провёл девять матчей в составе «Мамонтов Югры», в которых одержал шесть побед с 94,5% отражённых бросков. В составе «Югры» голкипер провёл 17 матчей, в которых одержал 13 побед с 94% отражённых бросков.

В «Торпедо» огласили фамилию нового генерального менеджера клуба

На пост генерального менеджера хоккейного клуба «Торпедо» назначен Вадим Аверкин, сообщает пресс-служба клуба.

46-летний специалист имеет за своей спиной богатый спортивный опыт — как в качестве игрока, так и в качестве функционера. После завершения спортивной карьеры Аверкин возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в профсоюзе игроков КХЛ, был помощником главного тренера китайского «Ценг Тоу», а также занимал пост генерального менеджера «Дизеля». Вскоре Аверкин занял пост спортивного директора «Адмирала». При нём дальневосточный клуб за два сезона добился лучшего результата в своей истории, впервые пробившись во второй раунд Кубка Гагарина.

Напомним, ранее нижегородский клуб покинул Максим Гафуров, который стал заместителем председателя правительства Нижегородской области.

«Авангард» подписал контракт с защитником Павлом Коледовым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на два года с защитником Павлом Коледовым, сообщает пресс-служба омского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.

29-летний защитник в прошедшем сезоне провёл за «Салават Юлаев» 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей и одна результативная передача с показателем полезности «-2».

«Автомобилист» заключил долгосрочный контракт с нападающим Анатолием Голышевым

«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Анатолием Голышевым, сообщает пресс-служба клуба. С форвардом заключён новый долгосрочный контракт сроком на пять лет.

В системе клуба Анатолий выступает с 2012 года, а в главной команде «Автомобилиста» — с 2013 года. Голышев является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом клуба в истории КХЛ, он же — автор единственного хет-трика «Автомобилиста» в плей-офф.

В общей сложности Анатолий отыграл 11 сезонов за «Автомобилист» в КХЛ, забросил 145 шайб и отдал 172 голевые передачи в 548 матчах. В минувшем сезоне в регулярном чемпионате нападающий сыграл 62 матча, набрав 33 (10+23) очка. В плей-офф форвард стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина: в 16 матчах он набрал 18 (9+9) очков.

Защитник Даррен Диц перешёл из ЦСКА в «Авангард»

Хоккейные клубы «Авангард» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина, защитник Даррен Диц. Московский клуб получит денежную компенсацию, а с Дицем будет заключён двухлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

Напомним, в прошедшей регулярке 30-летний игрок обороны провёл 55 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Диц провёл пять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.