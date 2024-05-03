Как это возможно? На чемпионат мира по хоккею вышла сборная, которой там не было 22 года

С 10 по 26 мая 2024 года в двух чешских городах – Праге и Остраве – состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В этом году мировое первенство вновь пройдёт без участия сборных России и Беларуси, благодаря чему у команд второго и даже третьего эшелона появляется дополнительный шанс на нахождение в элите. В прошлом году такой возможностью воспользовалась сборная Польши, сумевшая завоевать повышение в классе через удачное выступление на чемпионате мира в первом дивизионе.

Как им это удалось?

В чемпионате мира в первом дивизионе традиционно принимают участие 12 национальных команд: девять из Европы и три — из Азии. Согласно регламенту проведения соревнования, 12 команд разделены на две группы A и B. В обеих группах выступают по шесть национальных команд, которые преследуют разные цели. Две сильнейшие сборные из группы A на следующий год отправляются в элитный дивизион, тогда как худшая команда перемещается в группу B, а её место в первом подэлитном дивизионе занимает, соответственно, победитель группы B.

Именно так и произошло со сборной Польши, которая за последние два года добилась сумасшедшего для себя прогресса. В 2022-м польская команда заняла первое место в группе B первого дивизиона, получив право на следующий год выступить в группе B. Там она в первую очередь соперничала с командами Италии и Великобритании, которые вылетели из топ-дивизиона по итогам ЧМ-2022. Также за право выступить на ЧМ-2024 боролись сборные Южной Кореи, Румынии и Литвы. Местом проведения ЧМ1А стал английский Ноттингем.

Очень быстро британцы и поляки смогли оторваться от своих преследователей. Ключевой матч на турнире представители Польши смогли выиграть в третий игровой день, переиграв команду Италии – 4:2. Днём спустя они нанесли крупное поражение Южной Корее (7:0), а затем поставили убедительную точку, легко переиграв Румынию (6:2). В итоге, набрав 13 очка в пяти матчах и потерпев единственное поражение от Великобритании (4:5 ОТ), поляки со второго места в группе A пробились в элитный дивизион ЧМ-2024. Туда же отправились и сами британцы.

Материалы по теме Сборная Польши впервые с 2002 года вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Кто был лучшими хоккеистами и главным тренером сборной?

Лучший бомбардиром чемпионата мира – 2023 в первом дивизионе в группе A стал нападающий сборной Польши Кристиан Дзюбиньски, набравший 11 (6+5) очков в пяти матчах. 35-летний форвард является одним из главных старожилов польской команды. В её составе на взрослом уровне он дебютировал ещё в 2008 (!) году. На протяжении почти всей своей карьеры Кристиан выступал исключительно в чемпионате Польши, лишь однажды выбравшись за пределы родного первенства. Сезон-2020/2021 Дзюбиньски отыграл в чемпионате Беларуси, будучи игроком неманского «Гродно». Последние три сезона провёл в «Унии», где является капитаном команды.

Третьим бомбардиром и лучшим ассистентом мирового первенства стал ещё более возрастной форвард сборной Польши – 36-летний Гжегож Пасют. Его карьера до невозможности похожа на биографию Дзюбинского. Первый матч на чемпионате мира в первом дивизионе Гжегож провёл ещё в сезоне-2006/2007. Почти все 20 лет своей карьеры на взрослом уровне Пасют также отыграл в чемпионате Польши, уехав из страны всего на два года. В сезонах-2016/2018 польский хоккеист совершил непродолжительный вояж всё в тот же неманский «Гродно», за который спустя несколько лет один сезон отыграл и Кристиан.

Италия — Польша Фото: iihf.com

Основным вратарём сборной Польши был ещё один ветеран команды – 36-летний Джон Мюррей, ранее прошедший процедуру натурализации. Джон появился на свет в 1987 году в американском Ланкастере. Карьера в Северной Америке у голкипера не сложилась. Её пиком стали два матча на уровне АХЛ, остальное время Мюррей проводил в ECHL, но даже там он сыграл всего 68 матчей. В 2013 году Джон перебрался в Европу, подписав контракт в Польше. Затем на один сезон съездил в Казахстан, после чего вернулся в Польшу, где стал своим. Первый матч за национальную команду провёл в 2017 году, с тех пор принял участие в нескольких чемпионатах мира и двух отборах на Олимпиаду.

Путёвку в элиту польская сборная завоевала под руководством словака Кристиана Калабера. 54-летний специалист начинал тренерскую карьеру на родине, но перебрался в Польшу ещё в 2014 году. На международном уровне первым опытом Калабера стала работой со сборной Болгарии, которую он тренировал два сезона (2017-2019). В 2020-м Кристиан возглавил поляков и спустя три года стал национальным героем, подарив грандиозный праздник стране.

Сборная Польши вышла в элитный дивизион ЧМ по хоккею Фото: iihf.com

Чем знаменита сборная Польши и когда последний раз она выступала на ЧМ?

Польский союз хоккея на льду является членом ИИХФ с 1926 года. Высшие достижения: второе место на чемпионате Европы – 1929, четвёртое место на домашнем чемпионате мира – 1931 и аналогичный результат на Олимпиаде-1932. Всего сборная Польши участвовала в Олимпийских играх 13 раз, последний раз – в 1992 году.

Если говорить о чемпионатах мира, то на ум сразу же приходит мировое первенство 1976 года, проходившее в польском Катовице. За три года до этого поляки потерпели самое крупное поражение в своей истории, нарвавшись в Москве на сокрушительное поражение от сборной СССР – 0:20.

В тогдашнем статусе сборной СССР никаких сомнений быть не могло — знаменитая «Красная машина» за четыре года до этого провела историческую Суперсерию-1972, а на чемпионатах мира с 1973 по 1975 год неизменно становилась первой. Тем неожиданнее получился результат в стартовом матче группового этапа ЧМ-1976, в котором поляки обыграли советскую сборную со счётом 6:4.

От результата этого матча, впрочем, пострадали обе команды. Советская сборная не смогла оправиться от психологического удара и чудом, как писал позже Владислав Третьяк, зацепилась за второе место. Поляки же расслабились от эйфории и на следующий день проиграли Чехословакии 0:12, а по итогам турнира заняли седьмую строчку и выбыли в группу В.

Последний раз и ранее единственный в XXI веке польская сборная играла на чемпионате мира в элитном дивизионе в 2002 году. Поляки с треском провалили предварительный этап, завершив его с нулём очков в трёх матчах и катастрофическим соотношением заброшенных и пропущенных шайб 0:18. На утешительном этапе сборная Польши одержала две победы в трёх матчах, но ключевая встреча оказалась проиграна словенцам (2:4), которые и сохранили своё место в элите.

22 года назад капитаном сборной Польши был один из главных тафгаев в истории НХЛ Кшиштоф Олива. В течение своей карьеры Олива поиграл в «Нью-Джерси Дэвилз», «Коламбус Блю Джекетс», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности он провёл в НХЛ 410 матчей в регулярках и 32 встречи в плей-офф, набрав за это время 1494 минуты штрафа. Именно Олива считался едва ли не главным соперником Андрея Назарова в кулачных боях в НХЛ.

ВИДЕО

Тот чемпионат мира стал единственным в карьере Кшиштофа за сборную. На мировых первенствах в подэлитных дивизионах он не выступал, в отличие от главного поляка в истории НХЛ Мариуша Черкавски. Сыгравший 745 матчей в регулярках и проведший 42 встречи в розыгрышах Кубка Стэнли Черкавски куда чаще приезжал в национальную команду. Он застал оба последних выступления Польши в элитном дивизионе ЧМ, сыграв там в 1992 и 2002 годах. Последний раз же Мариуш надевал свитер сборной в 2006 году, всего за год до дебюта за неё Пасюта.

Мариуш Черкавски Фото: AP/TASS

На предстоящем чемпионате мира поляки угодили в группу B, где также будут выступать сборные США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Казахстана. Вне всяких сомнений, именно польская команда будет главным кандидатом на понижение в классе, но для поколения Дзюбиньского и Пасюта этот турнир должен стать наградой за их верность и преданность сборной. Впрочем, официальный состав на ЧМ-2024 поляки пока не объявляли, но представить его без персон Кристиана и Гжегожа просто невозможно.