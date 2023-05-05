Сборная Польши впервые с 2002 года вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Польши была сильнее команды из Румынии (6:2) в заключительном матче второго по силе дивизиона чемпионата мира по хоккее. Встреча, прошедшая сегодня, 5 мая, ознаменовала выход польской команды в элитный дивизион мирового первенства, в котором они не выступали с 2002 года.
Сборная Польши набрала в пяти турах набрала 13 очков, что гарантировало им как минимум второе место в турнирной таблице, позволяющее выступить в элитном дивизионе следующего года. Второй участник элитного дивизиона определится в матче Италии и Великобритании: итальянцам для повышения необходимо побеждать в основное время, британцев устроит и ничья.
Чемпионат мира 2024 года пройдёт на аренах Чехии с 10 по 26 мая. Сборные России и Беларуси не примут участие в турнире из-за отстранения. Команды уже пропустили турнир 2022 года и не сыграют на мировом первенстве нынешнего сезона.
- 5 мая 2023
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