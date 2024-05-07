«Дебют при 1:8? Я был спокоен». Интервью с уникальным русским вратарём НХЛ

Георгий Романов год назад играл в ВХЛ, а в апреле дебютировал в основе «Сан-Хосе», не проведя ни минуты в матче КХЛ.

Прошлой весной новость о том, что Георгий Романов подписал контракт с «Сан-Хосе», осталась почти незамеченной. Романов год назад был четвёртым вратарём системы «Автомобилиста», и прошлой весной плей-офф в воротах «Горняка» начинал Владимир Галкин. В основе клуба из Екатеринбурга Романов вообще не играл, не считая буллитной серии — но так получилось, что в НХЛ вратарь сыграл раньше, чем в КХЛ.

В этом году Романов показал лучшую статистику среди всех вратарей фарма «акул» и в концовке заслуженно поднялся в основу, где получил свой шанс в играх с «Эдмонтоном» и «Калгари». За две игры Георгий провёл 59 минут, почти полный матч, и за это время отразил 29 бросков из 30. Романов стал 13-м вратарём из России, который сыграл в этом сезоне НХЛ — и уже в новом статусе Романов дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

«С детства симпатизировал Набокову — даже карточка его есть»

— Классический вопрос: почему выбрали вратарскую позицию и были ли другие варианты?

— Я родился 15 декабря, из-за этого позже пошёл в школу: вместо моего 1999-го с 2000 годом. Когда я пошёл в школу, родители отдали меня в хоккей, и ребята моего года к тому времени уже занимались целый год, хорошо катались, а я от них отставал. Заболели вратари в команде, мне предложили встать в ворота. Я сказал отцу, что не хочу бегать, мне не нравится бегать, и я решил попробовать себя на вратарской позиции. Так сложилось, что до сих пор вратарь.

— С таким ростом (195 см) были ли возможности выбрать баскетбол или волейбол?

— Мама хотела отдать в баскетбол уже лет в 12. Это было совсем поздно, я так и остался в хоккее: отец всегда хотел сам стать хоккеистом, решил воплотить мечту в сыне.

— Были ли в детстве любимая команда и любимый вратарь в НХЛ?

— Я не особо следил за американским хоккеем в детстве. Помню времена, когда Набоков приезжал в СКА, он вызывал симпатию своей игрой. У меня даже была хоккейная карточка его, когда он был в СКА. Когда я уже вырос, больше следил за игрой Василевского, она мне импонировала: пытался перенять какие-то сходства, которые видел.

Георгий Романов в составе «Горняка» Фото: vhlru.ru

— В карьере выделяется год в Омске. Как получился этот трансфер, почему не остался в Омске дольше?

— Мне сказали в Екатеринбурге, что не видят меня основным вратарём молодёжной команды. Это был уже мой третий сезон там, я провёл два. Я провёл небольшое количество игр в молодёжке, попросился в аренду и отправился в «Омские Ястребы». После окончания аренды я вернулся в Екатеринбург, Омск хотел, чтобы я там остался, но они не договорились.

«Питерс снимал мои тренировки и отправлял в «Калгари»

— Знаете ли, по чьей рекомендации «Сан-Хосе» подписал с вами контракт?

— Со мной три года назад связывались из системы «Калгари». Тогда главным тренером «Автомобилиста» был Билл Питерс, он порекомендовал меня своей бывшей команде, отправлял мои видео с тренировок, которые сам снимал на телефон. Я разговаривал с тренерами вратарей «Флэймз», они хотели, чтобы я приехал, но у них была перестройка в тот год, поэтому не сложилось.

Я должен был подписывать с «Автомобилистом» будущий контракт, я не мог рисковать своей карьерой и ждать предложения от «Калгари», не подписывая дома. Не хватало деталей, ясности, гарантий. В дальнейшем тренер из «Калгари» перешёл в «Сан-Хосе», его зовут Томас Спир. Он порекомендовал меня Евгению Викторовичу Набокову, и со мной связались уже ближе к окончанию сезона. В «Шаркс» сказали, что следили за мной, смотрели мои игры и проявляют ко мне интерес.

— Был ли интерес от других клубов в НХЛ?

— Только «Сан-Хосе».

— Насколько сложно в ситуации, когда даже в ВХЛ дорогу перекрывал уже готовый к КХЛ голкипер (Владимир Галкин)?

— Я особо не думал об этом, меня не волновало. Я ждал всегда своего шанса и готовился, работал, пытался показывать хорошую игру там, где я нахожусь в данный момент, просто работал над собой и старался прогрессировать.

— В основе «Автомобилиста» только на буллиты выходили?

— Да, ещё товарищеский матч играл — это было два года назад, когда была олимпийская пауза, выходил против «Салавата». На следующий год получилось сыграть на буллитах против «Барыса» — к сожалению, проиграли ту серию.

— Кто-нибудь говорил в системе «Автомобилиста»: зачем ты едешь, оставайся тут?

— Конечно, я разговаривал с руководством, с главным тренером команды. Мне говорили: у тебя хорошее будущее, мы хотим, чтобы ты остался, но третьим вратарём. Получилось, что я курсировал бы между двумя командами, «Автомобилистом» и «Горняком». Я сказал, что хочу попробовать свои силы в Америке, это была моя детская мечта, после чего поехал.

Георгий Романов в составе «Автомобилиста» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

— Каким запомнился первый тренировочный лагерь? Как приняла команда?

— Это был новый опыт, я старался показать себя с лучшей стороны, выкладывался по максимуму. Мы провели четыре тренировки, в конце мы провели между собой товарищеский матч. Отличные впечатления сложились, мне очень понравилось, в следующем сезоне я приеду ещё на один.

— Чем это отличается от предсезонки КХЛ?

— В КХЛ мы собирались всей командой и готовились к сезону вместе, у всех был распорядок дня одинаковый. Здесь идёт у ребят в основном самостоятельная подготовка, каждый работает над теми навыками, которые хочет улучшить. Буквально за пять дней до начала выставочных матчей мы начинаем тренироваться всей командой. Ребята подъезжают в разное время: кто-то раньше, кто-то уже к началу лагеря, тренируемся три-четыре дня, и начинаются игры. Нет такого, что все проснулись, все идут на лёд, потом в зал, вечером –снова на лёд или в зал. Тут один лёд, зал у всех расписан, у каждого своя программа.

«С Набоковым разбираю полноценно игры и моменты»

— Какова сейчас роль Евгения Набокова в работе с вратарями системы?

— Он в данной ситуации занимает пост директора по вратарям «Сан-Хосе». Он выходит на тренировки как тренер вратарей в АХЛ, в «Барракуде», разбираем с ним полноценно игры, игровые моменты, работаем с ним до начала ледовых занятий. Евгений Викторович только не ездит с нами на выездные матчи.

— Николай Кныжов говорил, что он вообще папа для всех русских в команде.

— Да, такое присутствует. Он взрослый русский человек в системе, но у нас отношения с ним как у игрока и тренера в основном. Он помогает нам в бытовом плане, подсказывает, советует, как быстрее адаптироваться, что лучше посещать в окрестностях города.

Евгений Набоков Фото: Damon Tarver/ZUMA/ТАСС

— Насколько тяжело вратарю играть в АХЛ — открытой лиге с креном в сторону атаки?

— Хоккей здесь отличается от того, в который я играл. Здесь больше ребята бросают, площадки меньше, хоккей быстрее, много силовой игры. Мне очень нравится здесь находиться и играть, этот стиль мне импонирует.

— Можно ли адекватно сравнить уровень ВХЛ с АХЛ или ECHL?

— Не могу сравнивать, хоккей отличается. В ECHL более свободный хоккей, у нас – более тактический, больше игры по схемам, указаниям тренера. В исткосте отрабатывают только схему игры в обороне, а в атаке ребята творят всё, что хотят.

— ECHL чем-то успела запомниться за тот короткий срок, что вы там провели?

— Ничего особенного. Разве что там более плотный график игр — бывало такое, что сегодня ты играешь с одной командой у себя дома, а завтра — с ней же, но на выезде. Здесь в основном поездки на автобусах.

«Когда счёт стал 0:4, понял, что могу дебютировать в НХЛ сегодня»

— Как узнали о вызове в основу «Шаркс»?

— Мне позвонил генеральный менеджер команды АХЛ вечером. Он не мог дозвониться, потому что у меня телефон был на беззвучном режиме, потом моей жене позвонил Даня Гущин и сказал, чтобы я ответил. Потом я взял трубку и узнал, что меня вызывают в НХЛ, следующим утром я лечу с командой на выезд.

— Какова атмосфера в команде, которая уже доигрывает сезон и выше последнего места подняться не сможет?

— Все ребята настроены, хорошая атмосфера в команде, потому что много было молодых парней. Им надо было зарабатывать либо новый контракт, либо место в команде на будущий сезон, надо было оставаться в форме, была мотивация хорошо играть. Все напутствия говорил главный тренер, пару раз выступал Микаэль Гранлунд — но такое есть в каждой команде, один из лидеров говорит напутственные слова.

— С кем-то из ветеранов команды удалось пообщаться, с тем же Власиком?

— В основном я общался с русскими ветеранами, с Климом Костиным тем же. Я был в команде слишком короткий период для того, чтобы с кем-то из ветеранов пообщаться.

— Каково было дебютировать при счёте 1:8 на табло? Это раскрепощает или наоборот?

— Да, я чувствовал себя свободно, понимал, что нам вряд ли удастся выиграть эту игру. Когда после первого периода счёт был 0:4, понимал, что этот день может настать уже сегодня, я выйду играть. Я был спокоен, вышел получать удовольствие от игры, делал своё дело.

— Бросок от Макдэвида не долетал?

— Не обращал внимания, кто мне бросает, не задумывался об этом. Думал только о том, чтобы останавливать эту шайбу.

— Когда на игру с «Калгари» выходили, такие же эмоции были?

— Да, ни о чём старался не думать, только играть и доказывать, демонстрировать свою игру образца конца сезона.

Дебютный матч Романова в НХЛ Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

— Был ли уже ужин новичка или что-то похожее? Как отмечали первую игру в основе?

— Нет, не знаю, бывает ли у них такое. Обычно это в начале сезона случается вообще, но, так как я дебютировал в конце сезона, все ребята уже готовились к отлёту домой.

«Непросто отложить сумму на отпуск, где-то приходится экономить»

— Если не секрет, на что ушёл подписной бонус?

— Мы приобрели машину, потому что это было выгодным решением. Аренда здесь недешёвая, так как у меня нет американских прав, страховка была дорогой. Ещё мы приехали на два месяца раньше с женой, после летнего лагеря развития я всё время находился здесь, арендовали квартиру, жили тут.

— Где живёте сейчас?

— В Сан-Хосе. Первые месяцы снимали у Николая Кныжова, он был на сборах в Аризоне, а потом сняли квартиру, где мы до сих пор живём. Она находится в центре города, в пяти минутах езды до арены.

— Многие наши говорят, что на зарплату АХЛ в Калифорнии прожить нереально. Были с этим проблемы?

— Да, тут высокие налоги, очень высокая стоимость аренды жилья. Из-за этого непросто отложить желаемую сумму на лето, на отпуск, приходится в чём-то ужиматься и экономить. Аренда квартиры в среднем за месяц стоит $ 3 тыс. — однокомнатная, одна спальня, один туалет, без мебели, плюс сверху коммунальные платежи и парковка.

— И наши, и иностранные игроки говорили об ужасном выезде в Стоктон, ещё говорят про Бейкерсфилд. Какие ещё поездки запомнились?

— Сейчас Стоктона нет в АХЛ, мне рассказывали, что это криминальный город и многим там не нравилось. Про Бейкерсфилд тоже слышал, был там, но мы там больше одного дня не задерживались: это небольшой городок, не успел его толком разглядеть. Мы в основном отель-арена и поехали, у нас был плотный график игр. Остальные города большие, хорошие — тот же Сан-Диего на границе с Мексикой, достаточно красивый и очень тёплый город, понравился и запомнился. В Канаде понравилось в Калгари.

— Но в целом маленькие американские городки похожи друг на друга?

— Да, есть сходство. В Калифорнии везде зелень, горы, красивая природа. Канада есть Канада, она больше напоминает Россию.

«Русские вратари усердно работают, идут до конца»

— У вас в «Барракуде» была полноценная российская пятёрка. Как проводили время вместе, создали «банду»?

— Да, мы в основном проводили время вместе, ходили на ужины, друг к другу в гости ходили, ездили в Сан-Франциско. Мы делаем всё вместе. Общаемся и с американцами — во время Супербоула собирались у одного из игроков дома.

— В раздевалке вам разрешали по-русски говорить?

— Да, спокойно говорим по-русски. У нас много иностранцев, финны говорят на своём языке, как и шведы, к этому относятся лояльно.

Георгий Романов в составе фарм-клуба «Сан-Хосе» Фото: Hector Acevedo/ZUMA/ТАСС

— В старом интервью сайту МХЛ говорили: «Я верю в приметы, но стараюсь отучить себя от них». Много вратарских ритуалов есть?

— Пытаюсь найти свою рутину: правильно разминаюсь, делаю одно и то же. Это даже не ритуалы, а последовательность одних и тех же действий.

— Вы стали 13-м русским вратарём, который сыграл в этом сезоне НХЛ. За счёт чего такой прорыв случился?

— За счёт работы, веры в себя и терпения. Я понимал, что, если правильно и честно выполнять свою работу, этот шанс появится, и я старался его использовать. Подходил к работе и тренировкам правильно, спасибо Евгению Викторовичу [Набокову] за то, что весь сезон направлял, помогал, подсказывал.

— Можно ли сказать, что русские вратари становятся модой в Америке?

— Возможно. Есть тенденция, много наших голкиперов приезжает сюда, у нас сильная школа. Я думаю, как-то замечают и понимают, что русские вратари любят усердно работать, идут до конца.