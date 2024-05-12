Казахстан крупно проиграл на ЧМ-2024. И даже пропустил дважды в одной атаке!

Волею календаря чемпионата мира по хоккею 2024 года для сборной Казахстана её стартовый матч на турнире был одним из самых важных на первенстве в Чехии. Накануне команда Галыма Мамбеталиева встречалась со сборной Франции – одним из тех соперников, который был казахстанским хоккеистам абсолютно по силам. Начало матча для сборной Казахстана сложилось неудачно, ведь она пропустила уже спустя 120 секунд после стартового вбрасывания. Но всего через минуту опытнейший Роман Старченко восстановил равновесие, а затем героем нации стал Кирилл Савицкий. Форвард «Барыса» сначала отметился результативной передачей в большинстве, а затем исполнил сольный номер при игре в меньшинстве. В третьем периоде Казахстан удержал установленный после 40 минут игры счёт, благодаря чему начал турнир с важнейшей победы – 3:1.

После этой победы казахстанская команда образовала себе подушку безопасности в турнирной таблице, значительно повысив свои шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий год. А вот для того, чтобы решать более амбициозные задачи и претендовать на выход в плей-офф, спустя сутки подопечным Мамбеталиева нужно было совершать сенсацию и обыгрывать сборную Словакии, начавшую турнир с поражения от Германии (4:6). Не в пользу хоккеистов из Казахстана играло расписание чемпионата мира. Перед сегодняшним матчем у них было всего 24 часа на восстановление, тогда как словаки свой первый матч на ЧМ-2024 провели в пятницу, а в субботу у них был выходной.

Сказался ли этот фактор на развитии матча или в любом случае силы в этой паре были слишком неравны, но факт остаётся фактом – по-настоящему равная борьба наблюдалась только в первой половине первого периода, когда у казахстанцев даже было два момента, чтобы открыть счёт. Но после удаления Алихана Асетова всё кардинально изменилось. Словакам хватило 34 секунд, чтобы реализовать лишнего усилиями своих лидеров, приехавших в расположение национальной команды из-за океана. Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Шимон Немец получил передачу от форварда «Монреаль Канадиенс» Юрая Слафковски и мощно щёлкнул от синей линии — Андрей Шутов не удержал шайбу, а нападающий «Калгари Флэймз» Мартин Поспишил оказался самым расторопным на пятаке.

Через 34 секунды шайба в одном игровом моменте умудрилась дважды оказаться за ленточкой ворот Шутова. Матуш Сукель сделал пас на синюю линию под бросок Коху, тот зарядил в касание — шайба попала в Мартина Фашко-Рудаша, заскочила в ворота и рикошетом от каркаса вылетела обратно в поле. Голкипер сборной Казахстана спинным мозгом почувствовал, что уже пропустил, и не торопился в поисках шайбы, так как смысла в этом уже не было, а ведь арбитры изначально гола не увидели, и забивать пришлось Марио Грману, который сыграл на добивании, оперативно ещё раз отправив шайбу в ворота. Впрочем, после быстрого видеопросмотра справедливость была восстановлена, и автором гола стал Фашко-Рудаш, который забил первым.

Кошмарный отрезок для сборной Казахстана подытожила ещё одна пропущенная шайба – словаки выиграли борьбу и выкатились два в одного: Сукель прорвался по правому флангу и с кистей бросил в дальний угол — Шутов немного не дотянулся. Три гола словаков в этом матче уложились в шестиминутный интервал времени.

В начале второго периода матч мог получить неожиданный поворот. Спустя три минуты после начала отрезка казахстанцы забили на отложенном штрафе: Максим Мухаметов от борта набросил на пятак, Алихан Асетов подхватил шайбу и с близкого расстояния пробил голкипера словаков Станислава Шкорванека.

После пересечения шайбой линии ворот арбитры во второй раз отправились изучать повтор момента, но в этот раз с иной мотивацией. Чех Мартин Франё и финн Микко Каукокари изучали, насколько грубо были нарушены правила на игроке сборной Казахстана. На счастье словацкого форварда Милоша Келемена, после изучения повтора арбитры не углядели в его действиях излишней грубости. Пятиминутный штраф наложен не был, и Келемен был выпущен из штрафного бокса, так как его обычное двухминутное удаление уже было реализовано непосредственно во время атаки.

Пропустив и тут же осознав, что доиграть весь остаток матча в энергосберегающем режиме у них не выйдет, словаки моментально вновь взвинтили скорости и заработали право на штрафной бросок, который изящно реализовал Либор Гудачек. После того как подопечные Крэйга Рэмзи восстановили своё преимущество в три шайбы, на льду начали накаляться страсти. В одном из моментов всё едва не дошло до драки «пять на пять», но обошлось локальной стычкой, по итогам которой удаления получили по два хоккеиста из каждой команды.

На старте заключительной двадцатиминутки словаки провели ещё одну результативную атаку – дубль оформил Поспишил, воспользовавшийся отличной передачей Гудачека. А ещё через четыре минуты Лукаш Цингел отправил шестую шайбу в ворота попавшего под настоящий расстрел Шутова.

При счёте 1:6 тренерский штаб сборной Казахстана наконец решил пожалеть своего первого номера, произведя замену вратаря – концовку встречи доигрывал Никита Бояркин. И так получилось, что при нём команда Мамбеталиева даже выиграла отрезок (1:0). Окончательный счёт в матче установил Алихан Омирбеков, который на пару со свежеиспечённым обладателем Кубка Гагарина Никитой Михайлисом сумел затолкать шайбу в ворота на добивании.

Словаки одержали первую победу на ЧМ-2024, а казахстанцы потерпели первое поражение. Завтра подопечные Рэмзи проведут интереснейший матч со сборной США, тогда как игроки Казахстана получат выходной день для подготовки к встрече с Латвией (14 мая).