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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 11 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов

Мощный разгром от США и первый дубль лучшего юниора мира. Итоги второго дня ЧМ по хоккею
Егор Торишный
Итоги дня на ЧМ по хоккею, 11 мая 2024 года
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Казахстан выиграл важнейший матч, Чехия избежала сенсационной осечки, а Коннор Бедард помог выиграть сборной Канады.

11 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги шести прошедших в нём матчей.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Казахстан
1:0 Кантагалло (Будон, Реш) – 02:00     1:1 Старченко (Рымарев) – 03:06     1:2 Мухаметов (Орехов, Савицкий) – 07:30 (pp)     1:3 Савицкий (Данияр) – 37:47 (sh)    

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий, который сначала сделал результативную передачу, а затем забил при игре в меньшинстве. Блестящий матч на последнем рубеже провёл его одноклубник голкипер Андрей Шутов. Казахстан начал ЧМ-2024 с важнейшей победы, сделав весомую заявку на сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий год.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

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ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Великобритания
Окончен
2 : 4
Канада
1:0 Кирк (Мози, Лэйк) – 07:47 (pp)     1:1 Бантинг (Байрэм) – 08:17     1:2 Хагель (Целльвегер, Дюбуа) – 25:45     1:3 Бедард (Бантинг, Целльвегер) – 31:39     1:4 Бедард (Пол, Гуле) – 35:29     2:4 О'Коннор (Кирк, Беттеридж) – 48:49    

На восьмой минуте первого периода Лиам Кирк с передач Эвана Мози и Бена Лэйка открыл счёт в игре. Спустя 30 секунд Майкл Бантинг с передачи Боуэна Байрэма восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Брэндон Хагель с передач Олена Целльвегера и Пьер-Люка Дюбуа вывел Канаду вперёд. На 12-й минуте периода Коннор Бедард с передач Бантинга и Целльвегера сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Бедард с передач Ника Пола и Кейдена Гуле оформил дубль, сделав счёт 4:1.

В середине третьего периода Бен О'Коннор забросил вторую шайбу сборной Великобритании. В концовке британцы даже меняли голкипера на шестого полевого игрока, но удаление всё того же О’Коннора свело на нет попытку их штурма.

18-летний Бедард отметился двумя заброшенными шайбами. В активе Коннора четыре броска в створ ворот при показателе полезности «+2» за 15:32 игрового времени. Эта встреча стала дебютной для первого номера драфта НХЛ – 2023 за взрослую сборную Канады.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Польша
Окончен
4 : 5
ОТ
Латвия
1:0 Мациас (Михальски) – 15:29     1:1 Мамчицс (Ансонс, Индрашис) – 22:18     2:1 Валенга (Урбанович, Дроня) – 28:15     2:2 Аболс (Даугавиньш) – 42:32 (sh)     3:2 Мациас (Дзюбиньски) – 47:56     3:3 Даугавиньш (Зиле, Дзиеркалс) – 52:25     3:4 Букартс (Букартс, Батня) – 54:54     4:4 Брык (Михальски) – 56:24     4:5 Даугавиньш (Аболс) – 63:29    

В составе польской сборной дублем отметился Кшиштоф Мациас. Одна заброшенная шайба на счету Камиля Валенги. Автором ещё одного гола стал Матеуш Брык, который отличился за 3,5 минуты до конца основного времени и сумел перевести матч в овертайм.

Голы в составе победителей забили Роберт Мамчицс, Родриго Аболс, Рихард Букартс и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль и решивший исход встречи в пользу действующего бронзового призёра мирового первенства в дополнительное время.

Отметим, что шайба Мациаса стала первой для поляков на мировых первенствах за 22 года. Последний раз Польша забрасывала на ЧМ в 2002 году, в матче утешительного этапа с Японией.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

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ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
1 : 5
Дания
0:1 Лауридсен (Блихфельд, Русселль) – 13:19     0:2 Сторм – 16:11 (sh)     1:2 Ганаль (Хаудум, Рорер) – 19:35     1:3 Блихфельд (Вайсе Матиасен, Лауридсен) – 38:54     1:4 Шель (Бруггиссер, Йенсен) – 53:44     1:5 Блихфельд (Огор, Русселль) – 58:57 (pp)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм и Феликс Шель. Йоахим Блихфельд оформил дубль, а также сделал голевую передачу. Другие пасы на свой счёт записали Кристиан Вайсе Матиасен, Оливер Лауридсен, Патрик Русселль, Филлип Бруггиссер и Никлас Йенсен.

Единственная шайба австрийской сборной на счету Мануэля Ганаля. Его ассистентами выступили Лукас Хаудум и Винценц Рорер.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Червенка (Кундратек, Каше) – 06:06     1:1 Сольберг (Торесен, Цуккарелло) – 06:37     2:1 Стеен (Треттенес) – 12:10 (sh)     3:1 Сальстен (Сольберг, Цуккарелло) – 16:32     3:2 Червенка (Седлак, Каше) – 17:12     3:3 Беранек (Кемпны) – 35:54     3:4 Странски (Крейчик, Кемпф) – 45:19     3:5 Гайек (Палат) – 56:59     3:6 Палат (Кемпф, Воженилек) – 59:06 (en)    

Шайбы в составе победителей забросили Ондржей Беранек, Матей Странски, Либор Гайек и Ондржей Палат. Дубль на счету нападающего Романа Червенки, по две результативные передачи сделали Ондржей Каше и Давид Кемпф.

У норвежцев голами отметились Стиан Сольберг, Ноа Стеен и Эйрик Сальстен. Ассистентский дубль оформил Матс Цуккарелло, а Сольберг, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт голевой пас.

Крайне неудачный матч, несмотря на итоговую победу, провёл голкипер чехов Петр Мразек. Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» завершил встречу с восемью сейвами после всего 11 бросков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

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ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
США
Окончен
6 : 1
Германия
1:0 Ткачук (Кесселринг, Леонард) – 12:15     2:0 Кесселринг (Нельсон, Годро) – 17:20     3:0 Годро (Болди, Кофилд) – 32:23 (pp)     3:1 Эхлиз (Пфёдерль, Михаэлис) – 34:05     4:1 Хьюз (Кофилд, Пинто) – 39:57     5:1 Зеграс (Пинто, Джонс) – 50:09 (pp)     6:1 Эйссимонт (Канин, Джонс) – 52:28    

Голами в составе победителей отметились Брэди Ткачук, Майкл Кесселринг, Люк Хьюз, Джонни Годро, Тревор Зеграс и Майки Эйссимонт.

Отметим, что американцы по ходу встречи потеряли основного голкипера Алекса Лайона, но это не помешало им выиграть.

Автором единственной заброшенной шайбы у немецкой команды стал Ясин Эхлиз. Его ассистентами выступили Леонард Пфёдерль и Марк Михаэлис.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

США одержали первую победу на ЧМ-2024, сумев реабилитироваться за поражение в стартовом матче с командой Швеции (2:5).

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Матчи 12 мая

ЧМ-2024 . Группа B
12 мая 2024, воскресенье. 13:20 МСК
Словакия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
12 мая 2024, воскресенье. 13:20 МСК
Финляндия
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
12 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
12 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
12 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Австрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
12 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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