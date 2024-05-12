Мощный разгром от США и первый дубль лучшего юниора мира. Итоги второго дня ЧМ по хоккею

11 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги шести прошедших в нём матчей.
В составе победителей 2 (1+1) очка набрал нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий, который сначала сделал результативную передачу, а затем забил при игре в меньшинстве. Блестящий матч на последнем рубеже провёл его одноклубник голкипер Андрей Шутов. Казахстан начал ЧМ-2024 с важнейшей победы, сделав весомую заявку на сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий год.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
На восьмой минуте первого периода Лиам Кирк с передач Эвана Мози и Бена Лэйка открыл счёт в игре. Спустя 30 секунд Майкл Бантинг с передачи Боуэна Байрэма восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте второго периода Брэндон Хагель с передач Олена Целльвегера и Пьер-Люка Дюбуа вывел Канаду вперёд. На 12-й минуте периода Коннор Бедард с передач Бантинга и Целльвегера сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Бедард с передач Ника Пола и Кейдена Гуле оформил дубль, сделав счёт 4:1.
В середине третьего периода Бен О'Коннор забросил вторую шайбу сборной Великобритании. В концовке британцы даже меняли голкипера на шестого полевого игрока, но удаление всё того же О’Коннора свело на нет попытку их штурма.
18-летний Бедард отметился двумя заброшенными шайбами. В активе Коннора четыре броска в створ ворот при показателе полезности «+2» за 15:32 игрового времени. Эта встреча стала дебютной для первого номера драфта НХЛ – 2023 за взрослую сборную Канады.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
В составе польской сборной дублем отметился Кшиштоф Мациас. Одна заброшенная шайба на счету Камиля Валенги. Автором ещё одного гола стал Матеуш Брык, который отличился за 3,5 минуты до конца основного времени и сумел перевести матч в овертайм.
Голы в составе победителей забили Роберт Мамчицс, Родриго Аболс, Рихард Букартс и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль и решивший исход встречи в пользу действующего бронзового призёра мирового первенства в дополнительное время.
Отметим, что шайба Мациаса стала первой для поляков на мировых первенствах за 22 года. Последний раз Польша забрасывала на ЧМ в 2002 году, в матче утешительного этапа с Японией.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм и Феликс Шель. Йоахим Блихфельд оформил дубль, а также сделал голевую передачу. Другие пасы на свой счёт записали Кристиан Вайсе Матиасен, Оливер Лауридсен, Патрик Русселль, Филлип Бруггиссер и Никлас Йенсен.
Единственная шайба австрийской сборной на счету Мануэля Ганаля. Его ассистентами выступили Лукас Хаудум и Винценц Рорер.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Шайбы в составе победителей забросили Ондржей Беранек, Матей Странски, Либор Гайек и Ондржей Палат. Дубль на счету нападающего Романа Червенки, по две результативные передачи сделали Ондржей Каше и Давид Кемпф.
У норвежцев голами отметились Стиан Сольберг, Ноа Стеен и Эйрик Сальстен. Ассистентский дубль оформил Матс Цуккарелло, а Сольберг, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт голевой пас.
Крайне неудачный матч, несмотря на итоговую победу, провёл голкипер чехов Петр Мразек. Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» завершил встречу с восемью сейвами после всего 11 бросков.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Голами в составе победителей отметились Брэди Ткачук, Майкл Кесселринг, Люк Хьюз, Джонни Годро, Тревор Зеграс и Майки Эйссимонт.
Отметим, что американцы по ходу встречи потеряли основного голкипера Алекса Лайона, но это не помешало им выиграть.
Автором единственной заброшенной шайбы у немецкой команды стал Ясин Эхлиз. Его ассистентами выступили Леонард Пфёдерль и Марк Михаэлис.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
США одержали первую победу на ЧМ-2024, сумев реабилитироваться за поражение в стартовом матче с командой Швеции (2:5).
Матчи 12 мая
- 12 мая 2024
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11:05
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10:40
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10:20
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10:06
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09:45
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09:20
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09:00
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08:45
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08:30
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08:08
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08:05
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08:05
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07:35
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04:33
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03:13
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02:27
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00:08
- 11 мая 2024
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23:51
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23:46
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23:16
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22:59
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22:30
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21:55
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21:38
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21:13
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20:50
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20:14
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19:59
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19:42
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19:23
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18:59
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18:11
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18:03
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17:19
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17:03