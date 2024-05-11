Казахстан забил издевательские голы! И обыграл Францию на ЧМ впервые за 20 лет

Два гола из-за линии ворот рикошетом от вратаря и ещё один в меньшинстве — это точно был не день Юлёнена.

Во второй игровой день чемпионата мира по хоккею – 2024 в бой вступила сборная Казахстана. Команда Галыма Мамбеталиева уже вполне уверенно чувствует себя в элите, и задача «не вылететь» сменилась новой амбициозной целью – впервые в своей истории выйти в четвертьфинал. В этом году сделать это будет невероятно трудно, в каждой группе есть очевидные четвёрки фаворитов на попадание в плей-офф, но это ведь не значит, что не надо пытаться!

Как и годом ранее, Казахстан не стал привлекать в сборную натурализованных хоккеистов, но в этом сезоне и свои, доморощенные, добились хорошего прогресса. Растёт на глазах Валерий Орехов, который вместе с Никитой Михайлисом и Максимом Мухаметовым менее месяца назад выиграл Кубок Гагарина в составе «Металлурга». Прибавляют Дмитрий Бреус и Самат Данияр, вопрос с вратарской линией с прорывом Бояркина, а потом и Шутова, решён. Ну а такие игроки, как Старченко, Метальников или Михайлис, и вовсе не нуждаются в представлении.

У Франции смена поколений проходит гораздо менее активно, в составе в основном признанные ветераны – Белльмар, Трей, Реш, Шакиашвили, Овитю. Есть и Стефан Да Коста, приглашение которого в Европе вызвало бурное обсуждение. За игру в КХЛ многие страны отстраняют хоккеистов даже во вред себе, французы же поступили крайне прагматично и не стали отказываться от лучшего игрока.

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Игра началась бодро, не прошло и двух минут, как Франция уже праздновала заброшенную шайбу. Отличился защитник Энцо Кантагалло, пальнувший с центра зоны после передачи из-за ворот.

У Казахстана на это быстро нашёлся ответ, причём какой! Старченко бросил из-за ворот рикошетом от вратаря Себастьяна Юлёнена – мастер, ничего не скажешь. Провернув этот трюк один раз, подопечные Мамбеталиева стали пробовать ещё и ещё, и ведь у них получилось, когда Максим Мухаметов на флажке реализовал большинство, застав Юлёнена врасплох второй раз подряд.

Во втором периоде французы бросились в атаку, постоянно угрожали воротам Шутова, но тот действовал максимально надёжно и всегда был начеку. Матч в целом проходил идеально с точки зрения дисциплины, но Метальников всё-таки схватил две минуты за задержку соперника, предоставив Франции отличный шанс сравнять счёт.

Но не тут-то было, казахстанцы не только отоборонялись, но и увеличили отрыв в счёте, когда Кирилл Савицкий убежал в контратаку в меньшинстве и завёл шайбу по-бобровски. Что ж, сегодня явно был не день Юлёнена.

В третьем периоде Шутов продолжил сдерживать все атакующие порывы французов, а полевые всячески ему помогали — бросались под шайбы, перехватывали передачи, в общем, действовали очень самоотверженно. И забить тоже успели, теперь уже находясь перед, а не за воротами. Но гол не засчитали, потому что Кирилл Панюков переправил шайбу в сетку коньком. Но это мелочи, главное – первая победа над Францией в рамках чемпионатов мира за последние 20 лет!

Дальше – Словакия, куда более серьёзный соперник, но, что любопытно, год назад они оказались казахстанцам по зубам. Получится ли у них закрепить сегодняшний успех, узнаем завтра.