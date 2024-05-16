Дубль Кейла Макара и два очка Натана Маккиннона принесли победу «лавинам» над «Далласом».

«Колорадо» жив и без Ничушкина! В НХЛ никак не определится первый полуфиналист плей-офф

О ситуации с Валерием Ничушкиным уже все прекрасно знают, поэтому лишний раз повторяться не будем. Важно сказать лишь о том, что в предыдущем матче на «Колорадо» ситуация подействовала самым худшим образом: команда была сама не своя и абсолютно без шансов проиграла оппоненту.

Зато перед сегодняшним матчем были и хорошие новости: в состав вернулся основной защитник команды Девон Тэйвз. А вот «Даллас», напротив, потерял лидера. Роопе Хинц пропускал сегодняшнюю встречу.

«Эвеланш» в кои-то веки не проспали первый период и поначалу немного завладели инициативой, но впервые открыть счёт в матчах со «звёздами» это не помогло – хозяева разыграли прекрасную комбинацию, которую завершил Джо Павелски, для которого этот гол стал первым в плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес периода «Колорадо» получил большинство, которое сумел преобразовать в заброшенную шайбу. Сначала возник немой вопрос: успел ли Лехконен сделать это до сирены, но после видеоповтора стало понятно – Арттури уложился во время.

Первая половина второго отрезка была вялой, но убойнейший момент Кейси Миттельштадта будто зарядил команду. Правда, не «Колорадо», а «Даллас». После этого «Старз» заперли соперника в зоне на минуту, получили большинство и реализовали его. Робертсон и Хейсканен убежали «два в ноль» и спокойно разорвали Георгиева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но под занавес периода большинство ещё раз пришло на помощь «лавинам» — Кейл Макар точным кистевым броском вновь сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже на второй минуте заключительного периода госпожа фортуна вернула должок Миттельштадту – после пинг-понга у ворот Эттингера шайба после двух рикошетов заползла в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Подействовало это на голкипера «Далласа» отнюдь не воодушевляюще, потому что через три минуты он пропустил ещё раз – Кейл Макар нанёс, казалось бы, не самый сложный бросок, но этого было достаточно. «Звёзды» быстро отквитали одну шайбу, но точку поставил Натан Маккиннон за три минуты до окончания третьего периода.

5:3 – «Колорадо» сокращает счёт в серии. Несмотря на все проблемы, подопечные Беднара сумели собраться и провести, наверное, лучший матч в этом противостоянии. Ну а в плей-офф НХЛ никак не может определиться первый полуфиналист Кубка Стэнли: командами, стоящими одной ногой в следующем раунде, уже упущено четыре подряд возможности сделать последний шаг.